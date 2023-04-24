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В Вологде загорелся цех деревообработки - РИА Новости, 24.04.2023
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13:03 24.04.2023 (обновлено: 13:15 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/tsekh-1867322049.html
В Вологде загорелся цех деревообработки
В Вологде загорелся цех деревообработки - РИА Новости, 24.04.2023
В Вологде загорелся цех деревообработки
Здание по обработке древесины загорелось на площади порядка 700 квадратных метров в Вологде, эвакуировано 50 человек, рассказали РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:03
2023-04-24T13:15
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Здание по обработке древесины загорелось на площади порядка 700 квадратных метров в Вологде, эвакуировано 50 человек, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. "Поступило сообщение о пожаре на кровле предприятия деревообработки на улице Элеваторная на площади около 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, горящее здание самостоятельно покинули 50 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 32 человека и 12 единиц техники.
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происшествия, вологда
Происшествия, Вологда
В Вологде загорелся цех деревообработки

В Вологде загорелся цех деревообработки на площади около 700 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС по Вологодской областиПожар в производственном здании на улице Элеваторная в Вологде
Пожар в производственном здании на улице Элеваторная в Вологде - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : ГУ МЧС по Вологодской области
Пожар в производственном здании на улице Элеваторная в Вологде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Здание по обработке древесины загорелось на площади порядка 700 квадратных метров в Вологде, эвакуировано 50 человек, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ.
"Поступило сообщение о пожаре на кровле предприятия деревообработки на улице Элеваторная на площади около 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, горящее здание самостоятельно покинули 50 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 32 человека и 12 единиц техники.
 
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