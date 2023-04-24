https://ria.ru/20230424/tsekh-1867322049.html

В Вологде загорелся цех деревообработки

В Вологде загорелся цех деревообработки - РИА Новости, 24.04.2023

В Вологде загорелся цех деревообработки

Здание по обработке древесины загорелось на площади порядка 700 квадратных метров в Вологде, эвакуировано 50 человек, рассказали РИА Новости в региональном... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:03

2023-04-24T13:03

2023-04-24T13:15

происшествия

вологда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867324811_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_11fbf20991928e2a98e00695a0d1803f.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Здание по обработке древесины загорелось на площади порядка 700 квадратных метров в Вологде, эвакуировано 50 человек, рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС РФ. "Поступило сообщение о пожаре на кровле предприятия деревообработки на улице Элеваторная на площади около 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, горящее здание самостоятельно покинули 50 человек. По предварительной информации, пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 32 человека и 12 единиц техники.

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, вологда