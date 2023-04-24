https://ria.ru/20230424/trevoga-1867403501.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.04.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:10

2023-04-24T17:10

2023-04-24T17:10

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

украина

киев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно в 16.20 (совпадает с мск). Ранее в понедельник тревога уже звучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867306631.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

украина

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы украины