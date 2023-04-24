https://ria.ru/20230424/trevoga-1867403501.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.04.2023
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:10
2023-04-24T17:10
2023-04-24T17:10
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал практически одновременно в 16.20 (совпадает с мск). Ранее в понедельник тревога уже звучала в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230424/ukraina-1867306631.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепропетровская область, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще двух подконтрольных Киеву областях объявили воздушную тревогу