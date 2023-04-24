https://ria.ru/20230424/trevoga-1867239930.html

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.04.2023

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T00:11

2023-04-24T00:11

2023-04-24T00:11

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

днепропетровская область

киев

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, сигнал тревоги в регионах прозвучал в промежутке с 23.43 по 23.44 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230421/vzryv-1867014133.html

украина

днепропетровская область

киев

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украина, вооруженные силы рф, днепропетровская область, киев