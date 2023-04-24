https://ria.ru/20230424/tof-1867249640.html

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение - РИА Новости, 24.04.2023

Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" проведет в Японском море учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника и борьбе с ней,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T05:42

2023-04-24T05:42

2023-04-24T05:42

японское море

россия

владивосток

тихоокеанский флот вмф россии

безопасность

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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" проведет в Японском море учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника и борьбе с ней, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) РФ. "Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для отработки задач по предназначению. В акватории Японского моря (он) проведет противолодочное учение в соответствии с планом боевой подготовки флота", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что экипаж корабля при поддержке вертолета морской авиации будет искать подводную лодку условного противника, применит по ней реактивные глубинные бомбы и торпедное вооружение. Роль противника сыграет подлодка ТОФ.

https://ria.ru/20230421/flot-1866873275.html

японское море

россия

владивосток

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японское море, россия, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность