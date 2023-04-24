https://ria.ru/20230424/tof-1867249640.html
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение - РИА Новости, 24.04.2023
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение
Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" проведет в Японском море учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника и борьбе с ней,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T05:42
2023-04-24T05:42
2023-04-24T05:42
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 24 апр - РИА Новости. Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" проведет в Японском море учение по поиску и ликвидации подводной лодки условного противника и борьбе с ней, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ) РФ. "Большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для отработки задач по предназначению. В акватории Японского моря (он) проведет противолодочное учение в соответствии с планом боевой подготовки флота", - говорится в сообщении пресс-службы. Уточняется, что экипаж корабля при поддержке вертолета морской авиации будет искать подводную лодку условного противника, применит по ней реактивные глубинные бомбы и торпедное вооружение. Роль противника сыграет подлодка ТОФ.
https://ria.ru/20230421/flot-1866873275.html
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японское море, россия, владивосток, тихоокеанский флот вмф россии, безопасность
Японское море, Россия, Владивосток, Тихоокеанский флот ВМФ России, Безопасность
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет противолодочное учение
Корабль ТОФ "Адмирал Трибуц" проведет учение по ликвидации подводной лодки "противника"