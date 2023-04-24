Рейтинг@Mail.ru
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:43 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/terakt-1867294079.html
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта - РИА Новости, 24.04.2023
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта
Пятнадцать школ города Щелково переведены на "дистант", достоверного подтверждения угрозы теракта нет, сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:43
2023-04-24T11:43
происшествия
щелково
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_aad06660dc45490dccb56f9c78d9eb90.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пятнадцать школ города Щелково переведены на "дистант", достоверного подтверждения угрозы теракта нет, сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее telegram-каналы сообщали, что школы подмосковного Щёлково перевели на дистант из-за угроз теракта в очередном анонимном Telegram-канале. "Информация есть. Достоверного подтверждения реальной угрозы нет. Сотрудниками МВД и ФСБ ведётся проверка учебных заведений", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что образовательным учреждениям рекомендовано провести обучение дистанционно, в первую очередь тем, кто был озвучен в сообщении об угрозе. Добавляется, что на полном дистанционном обучении 15 школ.
https://ria.ru/20221125/miny-1834132045.html
щелково
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577966454_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_5e9a5b1082757a5a0bba453758484bee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, щелково, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Щелково, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта

МВД и ФСБ ведут проверку из-за сообщений об угрозе теракта в школе в подмосковном Щелково

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПустой учебный класс
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Пустой учебный класс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пятнадцать школ города Щелково переведены на "дистант", достоверного подтверждения угрозы теракта нет, сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее telegram-каналы сообщали, что школы подмосковного Щёлково перевели на дистант из-за угроз теракта в очередном анонимном Telegram-канале.
"Информация есть. Достоверного подтверждения реальной угрозы нет. Сотрудниками МВД и ФСБ ведётся проверка учебных заведений", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что образовательным учреждениям рекомендовано провести обучение дистанционно, в первую очередь тем, кто был озвучен в сообщении об угрозе. Добавляется, что на полном дистанционном обучении 15 школ.
Полиция - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
В Свердловской области девятиклассника задержали за "минирование" школ
25 ноября 2022, 10:37
 
ПроисшествияЩелковоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Московская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала