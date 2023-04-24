https://ria.ru/20230424/terakt-1867294079.html

В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта

В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта - РИА Новости, 24.04.2023

В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта

Пятнадцать школ города Щелково переведены на "дистант", достоверного подтверждения угрозы теракта нет, сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:43

2023-04-24T11:43

2023-04-24T11:43

происшествия

щелково

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пятнадцать школ города Щелково переведены на "дистант", достоверного подтверждения угрозы теракта нет, сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее telegram-каналы сообщали, что школы подмосковного Щёлково перевели на дистант из-за угроз теракта в очередном анонимном Telegram-канале. "Информация есть. Достоверного подтверждения реальной угрозы нет. Сотрудниками МВД и ФСБ ведётся проверка учебных заведений", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что образовательным учреждениям рекомендовано провести обучение дистанционно, в первую очередь тем, кто был озвучен в сообщении об угрозе. Добавляется, что на полном дистанционном обучении 15 школ.

https://ria.ru/20221125/miny-1834132045.html

щелково

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, щелково, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)