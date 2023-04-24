https://ria.ru/20230424/terakt-1867294079.html
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта - РИА Новости, 24.04.2023
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта
Пятнадцать школ города Щелково переведены на "дистант", достоверного подтверждения угрозы теракта нет, сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, сообщили РИА Новости РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:43
2023-04-24T11:43
2023-04-24T11:43
происшествия
щелково
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пятнадцать школ города Щелково переведены на "дистант", достоверного подтверждения угрозы теракта нет, сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Ранее telegram-каналы сообщали, что школы подмосковного Щёлково перевели на дистант из-за угроз теракта в очередном анонимном Telegram-канале. "Информация есть. Достоверного подтверждения реальной угрозы нет. Сотрудниками МВД и ФСБ ведётся проверка учебных заведений", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что образовательным учреждениям рекомендовано провести обучение дистанционно, в первую очередь тем, кто был озвучен в сообщении об угрозе. Добавляется, что на полном дистанционном обучении 15 школ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии), московская область (подмосковье)
Происшествия, Щелково, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Щелково 15 школ перевели на удаленку из-за угрозы теракта
МВД и ФСБ ведут проверку из-за сообщений об угрозе теракта в школе в подмосковном Щелково
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пятнадцать школ города Щелково переведены на "дистант", достоверного подтверждения угрозы теракта нет, сотрудники МВД и ФСБ ведут проверку, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
Ранее telegram-каналы сообщали, что школы подмосковного Щёлково перевели на дистант из-за угроз теракта в очередном анонимном Telegram-канале.
"Информация есть. Достоверного подтверждения реальной угрозы нет. Сотрудниками МВД и ФСБ ведётся проверка учебных заведений", - говорится в ответе на запрос. Отмечается, что образовательным учреждениям рекомендовано провести обучение дистанционно, в первую очередь тем, кто был озвучен в сообщении об угрозе. Добавляется, что на полном дистанционном обучении 15 школ.
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