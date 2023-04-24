https://ria.ru/20230424/teplosnabzhenie-1867370154.html

Руденя: рассмотрена "дорожная карта" модернизации теплоснабжения Твери

Руденя: рассмотрена "дорожная карта" модернизации теплоснабжения Твери - РИА Новости, 24.04.2023

Руденя: рассмотрена "дорожная карта" модернизации теплоснабжения Твери

"Дорожная карта" модернизации системы теплоснабжения Твери рассмотрена в понедельник на совещании в Москве под руководством заместителя председателя... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:14

2023-04-24T15:14

2023-04-24T15:14

тверская область

тверь

игорь руденя

александр новак

тверская область

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ТВЕРЬ, 24 апр — РИА Новости. "Дорожная карта" модернизации системы теплоснабжения Твери рассмотрена в понедельник на совещании в Москве под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Участие в обсуждении приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители отраслевых федеральных ведомств.На совещании рассмотрены шаги по определению источника и порядка финансирования проекта. Одновременно предполагается разработать и утвердить новую схему теплоснабжения города. Это позволит уже с 2024 года начать практическую реализацию проекта.На сегодняшний день проведены технический, финансовый и юридический аудиты теплоснабжающей компании Твери ООО "Тверская генерация". В отношении компании введена процедура конкурсного производства, утвержден управляющий, пояснили в пресс-службе.

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тверь

тверская область

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Алёна Пава

тверь, игорь руденя, александр новак, тверская область