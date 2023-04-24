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Руденя: рассмотрена "дорожная карта" модернизации теплоснабжения Твери
Руденя: рассмотрена "дорожная карта" модернизации теплоснабжения Твери - РИА Новости, 24.04.2023
Руденя: рассмотрена "дорожная карта" модернизации теплоснабжения Твери
"Дорожная карта" модернизации системы теплоснабжения Твери рассмотрена в понедельник на совещании в Москве под руководством заместителя председателя... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:14
2023-04-24T15:14
2023-04-24T15:14
тверская область
тверь
игорь руденя
александр новак
тверская область
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ТВЕРЬ, 24 апр — РИА Новости. "Дорожная карта" модернизации системы теплоснабжения Твери рассмотрена в понедельник на совещании в Москве под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Участие в обсуждении приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя, представители отраслевых федеральных ведомств.На совещании рассмотрены шаги по определению источника и порядка финансирования проекта. Одновременно предполагается разработать и утвердить новую схему теплоснабжения города. Это позволит уже с 2024 года начать практическую реализацию проекта.На сегодняшний день проведены технический, финансовый и юридический аудиты теплоснабжающей компании Твери ООО "Тверская генерация". В отношении компании введена процедура конкурсного производства, утвержден управляющий, пояснили в пресс-службе.
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РИА Новости
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тверь, игорь руденя, александр новак, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Александр Новак, Тверская область
ТВЕРЬ, 24 апр — РИА Новости. "Дорожная карта" модернизации системы теплоснабжения Твери рассмотрена в понедельник на совещании в Москве под руководством заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Участие в обсуждении приняли губернатор Тверской области Игорь Руденя
, представители отраслевых федеральных ведомств.
«
"Мы рассмотрели вопросы, связанные с "дорожной картой" модернизации системы теплоснабжения Твери. В настоящее время Газпром
энергохолдинг оказывает поддержку в части ее эксплуатации. Хочу отметить, что по итогам этого отопительного сезона зафиксировано значительно меньше повреждений на сетевых магистралях. Мы по-прежнему двигаемся в сторону повышения надежности и оптимизации потерь в системе теплоснабжения. Сегодня также обсудили задачи по финансированию проекта", – отметил по итогам совещания Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
На совещании рассмотрены шаги по определению источника и порядка финансирования проекта. Одновременно предполагается разработать и утвердить новую схему теплоснабжения города. Это позволит уже с 2024 года начать практическую реализацию проекта.
На сегодняшний день проведены технический, финансовый и юридический аудиты теплоснабжающей компании Твери ООО "Тверская генерация". В отношении компании введена процедура конкурсного производства, утвержден управляющий, пояснили в пресс-службе.
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