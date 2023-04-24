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Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон - РИА Новости, 24.04.2023
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23:40 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/tanki-1867470485.html
Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон
Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон - РИА Новости, 24.04.2023
Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон
Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T23:40
2023-04-24T23:40
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россия
германия
патрик райдер
сергей лавров
дмитрий песков
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил в понедельник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Он также сообщил, что предназначенные непосредственно для ведения боевых действий на Украине танки поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Это, по словам Райдера, позволит Вашингтону обучать украинских военных одновременно с производством танков. Как стало известно ранее, американские инструкторы намерены приступить к обучению украинских военных управлению танками Abrams в Германии уже в предстоящие недели. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, россия, германия, патрик райдер, сергей лавров, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато
Украина, Россия, Германия, Патрик Райдер, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, НАТО
Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон

Пентагон: танки Abrams в ФРГ пойдут на обучение ВСУ, их не будут использовать в бою

© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert DabbsАмериканские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил в понедельник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
«
"Мы планируем, что эти танки будут использоваться исключительно в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину. Переоборудованные танки создаются с учетом специфики для Украины и будут использоваться в боевых действиях", - проинформировал представитель Пентагона.
Он также сообщил, что предназначенные непосредственно для ведения боевых действий на Украине танки поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Это, по словам Райдера, позволит Вашингтону обучать украинских военных одновременно с производством танков.
Как стало известно ранее, американские инструкторы намерены приступить к обучению украинских военных управлению танками Abrams в Германии уже в предстоящие недели.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаРоссияГерманияПатрик РайдерСергей ЛавровДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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