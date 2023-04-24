Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон
Пентагон: танки Abrams в ФРГ пойдут на обучение ВСУ, их не будут использовать в бою
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert DabbsАмериканские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет
© Фото : U.S. Air Force / 2nd Lt. Robert Dabbs
Американские военнослужащие грузят танк M1 Abrams на военно-транспортный самолет. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил в понедельник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер.
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"Мы планируем, что эти танки будут использоваться исключительно в целях обучения. Это не переоборудованные танки, которые в итоге планируется отправить на Украину. Переоборудованные танки создаются с учетом специфики для Украины и будут использоваться в боевых действиях", - проинформировал представитель Пентагона.
Он также сообщил, что предназначенные непосредственно для ведения боевых действий на Украине танки поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Это, по словам Райдера, позволит Вашингтону обучать украинских военных одновременно с производством танков.
Как стало известно ранее, американские инструкторы намерены приступить к обучению украинских военных управлению танками Abrams в Германии уже в предстоящие недели.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".