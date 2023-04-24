https://ria.ru/20230424/tanki-1867470485.html

Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон

Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон - РИА Новости, 24.04.2023

Танки Abrams в Германии предназначены для обучения ВСУ, заявил Пентагон

Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T23:40

2023-04-24T23:40

2023-04-24T23:40

украина

россия

германия

патрик райдер

сергей лавров

дмитрий песков

министерство обороны сша

нато

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Передаваемые в Германию американские танки Abrams будут предназначены лишь для обучения украинских военных, эти машины не планируется задействовать в боевых действиях, заявил в понедельник пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер. Он также сообщил, что предназначенные непосредственно для ведения боевых действий на Украине танки поступят не из резервов сухопутных сил США, а из других источников. Это, по словам Райдера, позволит Вашингтону обучать украинских военных одновременно с производством танков. Как стало известно ранее, американские инструкторы намерены приступить к обучению украинских военных управлению танками Abrams в Германии уже в предстоящие недели. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230412/abrams-1864918723.html

украина

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, германия, патрик райдер, сергей лавров, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато