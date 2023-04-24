https://ria.ru/20230424/tailand-1867346080.html
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 24.04.2023
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов
Пляж Банг Саен в тайском городе Чонбури пострадал от разлива нефтепродуктов, власти пока не смогли установить источник загрязнения, сообщает тайский портал... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:15
2023-04-24T14:15
2023-04-24T14:15
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
таиланд
чонбури (провинция)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151794/84/1517948413_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_4539bc99f9555b0e289e3b01dbe2616b.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пляж Банг Саен в тайском городе Чонбури пострадал от разлива нефтепродуктов, власти пока не смогли установить источник загрязнения, сообщает тайский портал KhaoSod. Банг Саен — ближайший к Бангкоку обустроенный пляж, популярное место отдыха для иностранных туристов и тайцев. Однако сегодня посетители были вынуждены отказаться от купания в море Банг Шон. "Местные службы долго пытались избавиться от нефтяного пятна, которое протянулось более чем на два километра вдоль береговой линии. К сожалению, несмотря на все усилия, в воде и на пляже осталось большое количество нефтепродуктов, что отбило у людей желание купаться. Туристы, отважившиеся зайти в море, возвращались на берег с запахом нефти и масляными пятнами на одежде", — пишет издание. Руководитель муниципалитета Суван Чуйчу, заявил, что, по его мнению, источником разлива было "огромное грузовое судно". "Иногда грузовые суда избавляются от моторного масла, сливая его в море. Затем нефтепродукты из-за ветра оказываются на пляже. Мы пытались избавиться от масляных пятен насколько могли. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы полностью их устранить, и сколько нефтепродуктов еще осталось в море", — подчеркнул он. Чуйчу призвал морскую пехоту Таиланда, департамент морских дел министерства сельского хозяйства и другие соответствующие органы "выследить корабль, сбросивший нефтепродукты в море, и привлечь его команду к ответственности за свои действия".
https://ria.ru/20230421/tailand-1866868952.html
таиланд
чонбури (провинция)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151794/84/1517948413_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_8bcde8eea8c3f5b063090d98302c2d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, чонбури (провинция)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Чонбури (провинция)
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов
Пляж в Таиланде пострадал от разлива нефтепродуктов, источник загрязнения неизвестен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пляж Банг Саен в тайском городе Чонбури пострадал от разлива нефтепродуктов, власти пока не смогли установить источник загрязнения, сообщает тайский портал KhaoSod.
Банг Саен — ближайший к Бангкоку обустроенный пляж, популярное место отдыха для иностранных туристов и тайцев. Однако сегодня посетители были вынуждены отказаться от купания в море Банг Шон.
"Местные службы долго пытались избавиться от нефтяного пятна, которое протянулось более чем на два километра вдоль береговой линии. К сожалению, несмотря на все усилия, в воде и на пляже осталось большое количество нефтепродуктов, что отбило у людей желание купаться. Туристы, отважившиеся зайти в море, возвращались на берег с запахом нефти и масляными пятнами на одежде", — пишет издание.
Руководитель муниципалитета Суван Чуйчу, заявил, что, по его мнению, источником разлива было "огромное грузовое судно".
"Иногда грузовые суда избавляются от моторного масла, сливая его в море. Затем нефтепродукты из-за ветра оказываются на пляже. Мы пытались избавиться от масляных пятен насколько могли. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы полностью их устранить, и сколько нефтепродуктов еще осталось в море", — подчеркнул он.
Чуйчу призвал морскую пехоту Таиланда, департамент морских дел министерства сельского хозяйства и другие соответствующие органы "выследить корабль, сбросивший нефтепродукты в море, и привлечь его команду к ответственности за свои действия".
В Таиланде предупредили об аномальной жаре