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В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 24.04.2023
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Туризм
 
14:15 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/tailand-1867346080.html
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 24.04.2023
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов
Пляж Банг Саен в тайском городе Чонбури пострадал от разлива нефтепродуктов, власти пока не смогли установить источник загрязнения, сообщает тайский портал... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:15
2023-04-24T14:15
туризм
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туризм
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таиланд
чонбури (провинция)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пляж Банг Саен в тайском городе Чонбури пострадал от разлива нефтепродуктов, власти пока не смогли установить источник загрязнения, сообщает тайский портал KhaoSod. Банг Саен — ближайший к Бангкоку обустроенный пляж, популярное место отдыха для иностранных туристов и тайцев. Однако сегодня посетители были вынуждены отказаться от купания в море Банг Шон. "Местные службы долго пытались избавиться от нефтяного пятна, которое протянулось более чем на два километра вдоль береговой линии. К сожалению, несмотря на все усилия, в воде и на пляже осталось большое количество нефтепродуктов, что отбило у людей желание купаться. Туристы, отважившиеся зайти в море, возвращались на берег с запахом нефти и масляными пятнами на одежде", — пишет издание. Руководитель муниципалитета Суван Чуйчу, заявил, что, по его мнению, источником разлива было "огромное грузовое судно". "Иногда грузовые суда избавляются от моторного масла, сливая его в море. Затем нефтепродукты из-за ветра оказываются на пляже. Мы пытались избавиться от масляных пятен насколько могли. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы полностью их устранить, и сколько нефтепродуктов еще осталось в море", — подчеркнул он. Чуйчу призвал морскую пехоту Таиланда, департамент морских дел министерства сельского хозяйства и другие соответствующие органы "выследить корабль, сбросивший нефтепродукты в море, и привлечь его команду к ответственности за свои действия".
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новости - туризм, туризм, туристы, таиланд, чонбури (провинция)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Таиланд, Чонбури (провинция)
В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов

Пляж в Таиланде пострадал от разлива нефтепродуктов, источник загрязнения неизвестен

© Depositphotos.com / wandee007Вид на пляж перед заходом солнца в Таиланде
Вид на пляж перед заходом солнца в Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Depositphotos.com / wandee007
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пляж Банг Саен в тайском городе Чонбури пострадал от разлива нефтепродуктов, власти пока не смогли установить источник загрязнения, сообщает тайский портал KhaoSod.
Банг Саен — ближайший к Бангкоку обустроенный пляж, популярное место отдыха для иностранных туристов и тайцев. Однако сегодня посетители были вынуждены отказаться от купания в море Банг Шон.
"Местные службы долго пытались избавиться от нефтяного пятна, которое протянулось более чем на два километра вдоль береговой линии. К сожалению, несмотря на все усилия, в воде и на пляже осталось большое количество нефтепродуктов, что отбило у людей желание купаться. Туристы, отважившиеся зайти в море, возвращались на берег с запахом нефти и масляными пятнами на одежде", — пишет издание.
Руководитель муниципалитета Суван Чуйчу, заявил, что, по его мнению, источником разлива было "огромное грузовое судно".
"Иногда грузовые суда избавляются от моторного масла, сливая его в море. Затем нефтепродукты из-за ветра оказываются на пляже. Мы пытались избавиться от масляных пятен насколько могли. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы полностью их устранить, и сколько нефтепродуктов еще осталось в море", — подчеркнул он.
Чуйчу призвал морскую пехоту Таиланда, департамент морских дел министерства сельского хозяйства и другие соответствующие органы "выследить корабль, сбросивший нефтепродукты в море, и привлечь его команду к ответственности за свои действия".
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