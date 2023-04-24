https://ria.ru/20230424/tailand-1867346080.html

В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов

В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 24.04.2023

В Таиланде пляж пострадал из-за разлива нефтепродуктов

Пляж Банг Саен в тайском городе Чонбури пострадал от разлива нефтепродуктов, власти пока не смогли установить источник загрязнения, сообщает тайский портал... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:15

2023-04-24T14:15

2023-04-24T14:15

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Пляж Банг Саен в тайском городе Чонбури пострадал от разлива нефтепродуктов, власти пока не смогли установить источник загрязнения, сообщает тайский портал KhaoSod. Банг Саен — ближайший к Бангкоку обустроенный пляж, популярное место отдыха для иностранных туристов и тайцев. Однако сегодня посетители были вынуждены отказаться от купания в море Банг Шон. "Местные службы долго пытались избавиться от нефтяного пятна, которое протянулось более чем на два километра вдоль береговой линии. К сожалению, несмотря на все усилия, в воде и на пляже осталось большое количество нефтепродуктов, что отбило у людей желание купаться. Туристы, отважившиеся зайти в море, возвращались на берег с запахом нефти и масляными пятнами на одежде", — пишет издание. Руководитель муниципалитета Суван Чуйчу, заявил, что, по его мнению, источником разлива было "огромное грузовое судно". "Иногда грузовые суда избавляются от моторного масла, сливая его в море. Затем нефтепродукты из-за ветра оказываются на пляже. Мы пытались избавиться от масляных пятен насколько могли. Я не знаю, сколько времени потребуется, чтобы полностью их устранить, и сколько нефтепродуктов еще осталось в море", — подчеркнул он. Чуйчу призвал морскую пехоту Таиланда, департамент морских дел министерства сельского хозяйства и другие соответствующие органы "выследить корабль, сбросивший нефтепродукты в море, и привлечь его команду к ответственности за свои действия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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