https://ria.ru/20230424/syn-1867458190.html

Песков ответил на вопрос, почему его сын выбрал "Вагнер"

Песков ответил на вопрос, почему его сын выбрал "Вагнер" - РИА Новости, 24.04.2023

Песков ответил на вопрос, почему его сын выбрал "Вагнер"

Разные добровольцы поступают в разные подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, но все делают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T21:39

2023-04-24T21:39

2023-04-24T21:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий песков

евгений пригожин

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Разные добровольцы поступают в разные подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, но все делают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выбор своего сына Николая в пользу группы "Вагнер". Во время пресс-подхода Пескова спросили, почему его сын выбрал "Вагнер", а не ВС РФ. "Что касается своего сына, я не хочу быть многословным. Я могу только сказать, что он сам сделал свой выбор, он взрослый человек. Что касается специальной военной операции, то там же очень многие задействованы. Там есть и те добровольческие отряды, которые работали на протяжении 8 лет, которые вступили затем в состав Вооруженных сил, там есть и министерство обороны, там есть и другие батальоны, коих много. И разные добровольцы поступают в разные подразделения, но все делают одно дело, они все вместе делают героическое дело. Своим сыном я горжусь", - сказал Песков. Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин раскрыл, что сын Пескова служил в составе группы рядовым артиллеристом. По его словам, сын Пескова отработал "от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм". Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе группы "Вагнер", рассказал, что семья не сразу, но поддержала его решение.

https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер"