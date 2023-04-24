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Песков ответил на вопрос, почему его сын выбрал "Вагнер" - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/syn-1867458190.html
Песков ответил на вопрос, почему его сын выбрал "Вагнер"
Песков ответил на вопрос, почему его сын выбрал "Вагнер" - РИА Новости, 24.04.2023
Песков ответил на вопрос, почему его сын выбрал "Вагнер"
Разные добровольцы поступают в разные подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, но все делают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:39
2023-04-24T21:39
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий песков
евгений пригожин
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Разные добровольцы поступают в разные подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, но все делают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выбор своего сына Николая в пользу группы "Вагнер". Во время пресс-подхода Пескова спросили, почему его сын выбрал "Вагнер", а не ВС РФ. "Что касается своего сына, я не хочу быть многословным. Я могу только сказать, что он сам сделал свой выбор, он взрослый человек. Что касается специальной военной операции, то там же очень многие задействованы. Там есть и те добровольческие отряды, которые работали на протяжении 8 лет, которые вступили затем в состав Вооруженных сил, там есть и министерство обороны, там есть и другие батальоны, коих много. И разные добровольцы поступают в разные подразделения, но все делают одно дело, они все вместе делают героическое дело. Своим сыном я горжусь", - сказал Песков. Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин раскрыл, что сын Пескова служил в составе группы рядовым артиллеристом. По его словам, сын Пескова отработал "от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм". Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе группы "Вагнер", рассказал, что семья не сразу, но поддержала его решение.
https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html
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россия, украина, дмитрий песков, евгений пригожин, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Евгений Пригожин, ЧВК "Вагнер"
Песков ответил на вопрос, почему его сын выбрал "Вагнер"

Песков о своем сыне: добровольцы вступают в разные подразделения, но все делают свое дело

© Фото : Николай ЧоулзСын Дмитрия Пескова Николай
Сын Дмитрия Пескова Николай - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© Фото : Николай Чоулз
Сын Дмитрия Пескова Николай. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Разные добровольцы поступают в разные подразделения, участвующие в спецоперации на Украине, но все делают свое дело, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выбор своего сына Николая в пользу группы "Вагнер".
Во время пресс-подхода Пескова спросили, почему его сын выбрал "Вагнер", а не ВС РФ.
"Что касается своего сына, я не хочу быть многословным. Я могу только сказать, что он сам сделал свой выбор, он взрослый человек. Что касается специальной военной операции, то там же очень многие задействованы. Там есть и те добровольческие отряды, которые работали на протяжении 8 лет, которые вступили затем в состав Вооруженных сил, там есть и министерство обороны, там есть и другие батальоны, коих много. И разные добровольцы поступают в разные подразделения, но все делают одно дело, они все вместе делают героическое дело. Своим сыном я горжусь", - сказал Песков.
Ранее основатель "Вагнера" Евгений Пригожин раскрыл, что сын Пескова служил в составе группы рядовым артиллеристом. По его словам, сын Пескова отработал "от звонка до звонка, проявляя мужество и героизм". Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай, который служил артиллеристом в составе группы "Вагнер", рассказал, что семья не сразу, но поддержала его решение.
Бойцы ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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29 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий ПесковЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"
 
 
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