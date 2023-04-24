https://ria.ru/20230424/sudan-1867471541.html
Стороны конфликта в Судане договорились о перемирии, заявил Блинкен
Стороны конфликта в Судане договорились о перемирии, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.04.2023
Стороны конфликта в Судане договорились о перемирии, заявил Блинкен
Стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь понедельника и продлится... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T23:56
2023-04-24T23:56
2023-04-24T23:56
в мире
судан
сша
энтони блинкен
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столкновения в хартуме
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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь понедельника и продлится 72 часа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Госсекретарь США призвал стороны суданского конфликта безотлагательно и в полной мере соблюдать режим прекращения огня. В целях мониторинга выполнения достигнутой договоренности Вашингтон намерен координировать усилия с региональными и международными партнерами, представителями гражданских институтов Судана и другими заинтересованными сторонами, добавил Блинкен. "Мы намерены продолжать работать с различными игроками в Судане и нашими партнерами для достижения общей цели – возвращения к власти гражданского правительства в Судане", - подчеркнул глава американской дипломатии. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) в своем заявлении подчеркнули готовность к сотрудничеству, координации и созданию всех условий, чтобы находящиеся в стране иностранные граждане и дипмиссии могли безопасно покинуть страну. "Мы подтверждаем нашу приверженность полному прекращению огня во время объявленного перемирия", - отметили СБР. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, сша, энтони блинкен, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме
В мире, Судан, США, Энтони Блинкен, Маргарет Харрис, ООН, Столкновения в Хартуме
Стороны конфликта в Судане договорились о перемирии, заявил Блинкен
Блинкен: стороны конфликта в Судане договорились о прекращении огня на 72 часа
ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь понедельника и продлится 72 часа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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"После интенсивных переговоров в течение последних 48 часов Суданские вооруженные силы и Силы оперативного реагирования договорились ввести общенациональный режим прекращения огня, которое начнется в полночь 24 апреля и продлится 72 часа", - сказал Блинкен, чье заявление приводит американское дипведомство.
Госсекретарь США призвал стороны суданского конфликта безотлагательно и в полной мере соблюдать режим прекращения огня. В целях мониторинга выполнения достигнутой договоренности Вашингтон
намерен координировать усилия с региональными и международными партнерами, представителями гражданских институтов Судана и другими заинтересованными сторонами, добавил Блинкен.
"Мы намерены продолжать работать с различными игроками в Судане и нашими партнерами для достижения общей цели – возвращения к власти гражданского правительства в Судане", - подчеркнул глава американской дипломатии.
Армия Судана допустила обращение за поддержкой к международным сторонам
Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) в своем заявлении подчеркнули готовность к сотрудничеству, координации и созданию всех условий, чтобы находящиеся в стране иностранные граждане и дипмиссии могли безопасно покинуть страну.
"Мы подтверждаем нашу приверженность полному прекращению огня во время объявленного перемирия", - отметили СБР.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис
на еженедельном брифинге ООН
в Женеве
в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Армия Судана заявила, что контролирует все границы страны