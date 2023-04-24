https://ria.ru/20230424/sudan-1867471541.html

Стороны конфликта в Судане договорились о перемирии, заявил Блинкен

Стороны конфликта в Судане договорились о перемирии, заявил Блинкен - РИА Новости, 24.04.2023

Стороны конфликта в Судане договорились о перемирии, заявил Блинкен

Стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь понедельника и продлится... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T23:56

2023-04-24T23:56

2023-04-24T23:56

в мире

судан

сша

энтони блинкен

маргарет харрис

оон

столкновения в хартуме

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ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Стороны вооруженного конфликта в Судане договорились о введении общенационального режима прекращения огня, который начнется в полночь понедельника и продлится 72 часа, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Госсекретарь США призвал стороны суданского конфликта безотлагательно и в полной мере соблюдать режим прекращения огня. В целях мониторинга выполнения достигнутой договоренности Вашингтон намерен координировать усилия с региональными и международными партнерами, представителями гражданских институтов Судана и другими заинтересованными сторонами, добавил Блинкен. "Мы намерены продолжать работать с различными игроками в Судане и нашими партнерами для достижения общей цели – возвращения к власти гражданского правительства в Судане", - подчеркнул глава американской дипломатии. Силы быстрого реагирования Судана (СБР, военизированные формирования) в своем заявлении подчеркнули готовность к сотрудничеству, координации и созданию всех условий, чтобы находящиеся в стране иностранные граждане и дипмиссии могли безопасно покинуть страну. "Мы подтверждаем нашу приверженность полному прекращению огня во время объявленного перемирия", - отметили СБР. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В прошлую пятницу обе стороны объявили о трехдневном перемирии по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве в пятницу сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html

https://ria.ru/20230424/sudan-1867398032.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, сша, энтони блинкен, маргарет харрис, оон, столкновения в хартуме