https://ria.ru/20230424/sudan-1867436655.html

МИД: Россия принимает меры для обеспечения безопасности россиян в Судане

МИД: Россия принимает меры для обеспечения безопасности россиян в Судане - РИА Новости, 24.04.2023

МИД: Россия принимает меры для обеспечения безопасности россиян в Судане

Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в Судане, принимает все меры для обеспечения безопасности находящихся в этой стране россиян, сообщили РИА... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:11

2023-04-24T19:11

2023-04-24T19:11

в мире

судан

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в Судане, принимает все меры для обеспечения безопасности находящихся в этой стране россиян, сообщили РИА Новости в МИД РФ. Ранее посол России в Судане Андрей Черновол заявил в интервью РИА Новости, что "почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство РФ в Судане". По его словам, дипломаты "поддерживают связь с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения". Он также отметил, что желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230424/sudan-1867401991.html

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в мире, судан, россия, маргарет харрис, столкновения в хартуме, оон, хартум (город)