МИД: Россия принимает меры для обеспечения безопасности россиян в Судане
МИД: Россия принимает все меры для обеспечения безопасности россиян, находящихся в Судане
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Москва продолжает внимательно следить за ситуацией в Судане, принимает все меры для обеспечения безопасности находящихся в этой стране россиян, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
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"Продолжаем внимательно отслеживать развитие ситуации в этой стране. Принимаем все необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся в Судане российских граждан, включая возможность осуществления эвакуационных мероприятий", - заявили в министерстве.
Ранее посол России в Судане Андрей Черновол заявил в интервью РИА Новости, что "почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство РФ в Судане". По его словам, дипломаты "поддерживают связь с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения". Он также отметил, что желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получил ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.