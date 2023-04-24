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Армия Судана заявила, что контролирует все границы страны - РИА Новости, 24.04.2023
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16:51 24.04.2023 (обновлено: 16:53 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sudan-1867398032.html
Армия Судана заявила, что контролирует все границы страны
Армия Судана заявила, что контролирует все границы страны - РИА Новости, 24.04.2023
Армия Судана заявила, что контролирует все границы страны
Правительственная армия Судана контролирует все границы страны, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:51
2023-04-24T16:53
в мире
судан
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Правительственная армия Судана контролирует все границы страны, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла."Со странами у нас заключены протоколы (о сотрудничестве), находятся (на границах) совместные силы, например, с Чадом, ЦАР. На восточных границах находится достаточно сил, как и на границах с Египтом", - сказал Набиль Абдулла, отвечая на вопрос о возможных затруднениях контроля границ ВС Судана из-за обстановки в стране.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230424/sudan-1867301639.html
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в мире, судан, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Столкновения в Хартуме
Армия Судана заявила, что контролирует все границы страны

Представитель ВС Судана заявил, что армия контролирует все границы страны

© AP Photo / Marwan AliЖилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Правительственная армия Судана контролирует все границы страны, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла.
"Со странами у нас заключены протоколы (о сотрудничестве), находятся (на границах) совместные силы, например, с Чадом, ЦАР. На восточных границах находится достаточно сил, как и на границах с Египтом", - сказал Набиль Абдулла, отвечая на вопрос о возможных затруднениях контроля границ ВС Судана из-за обстановки в стране.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Никос Дендиас - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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