Армия Судана заявила, что контролирует все границы страны
Представитель ВС Судана заявил, что армия контролирует все границы страны
© AP Photo / Marwan AliЖилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Жилые дома, поврежденные в ходе столкновений в Хартуме, Судан. Архивное фото
ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Правительственная армия Судана контролирует все границы страны, заявил РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдулла.
"Со странами у нас заключены протоколы (о сотрудничестве), находятся (на границах) совместные силы, например, с Чадом, ЦАР. На восточных границах находится достаточно сил, как и на границах с Египтом", - сказал Набиль Абдулла, отвечая на вопрос о возможных затруднениях контроля границ ВС Судана из-за обстановки в стране.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.