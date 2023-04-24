https://ria.ru/20230424/sudan-1867392431.html

Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны

Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны - РИА Новости, 24.04.2023

Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны

Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) понесли большие потери, их объекты, за исключением плацдармов в аэропортах Хартума и Ньялы (Южный... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:27

2023-04-24T16:27

2023-04-24T16:27

в мире

судан

хартум (город)

столкновения в хартуме

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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) понесли большие потери, их объекты, за исключением плацдармов в аэропортах Хартума и Ньялы (Южный Дарфур - ред.) находятся под контролем вооруженных сил Судана, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдалла."Разговоры СБР о контроле над какими-то районами - не более, чем разговоры, поскольку ополчение считает контролем над местностью, когда бегущие боевики прячутся среди населения, а это не соответствует реальности. Мы не раз заявляли, что все объекты, в том числе и сам штаб Сил быстрого реагирования, находятся под контролем вооруженных сил, за исключением их частичного контроля над аэропортом Хартума и аэропортом Ньялы", - отметил Абдалла.Он добавил, что "в районах боестолкновений были зафиксированы случаи сдачи в плен большого числа сторонников ополчения, также они бегут с мест боевых действий и возвращаются в свои города и села, о чем есть многочисленные свидетельства и видеозаписи, которые также подтверждают, что оперативные возможности СБР в некоторой степени уменьшились, и они потеряли значительную часть личного состава".По его словам, армия зачастую воздерживается от преследования сторонников СБР, которые используют гражданских лиц как "живые щиты", чтобы избежать жертв среди гражданского населения.

https://ria.ru/20230424/rossiyanka-1867313201.html

судан

хартум (город)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме