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Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны - РИА Новости, 24.04.2023
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16:27 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sudan-1867392431.html
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны - РИА Новости, 24.04.2023
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны
Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) понесли большие потери, их объекты, за исключением плацдармов в аэропортах Хартума и Ньялы (Южный... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:27
2023-04-24T16:27
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) понесли большие потери, их объекты, за исключением плацдармов в аэропортах Хартума и Ньялы (Южный Дарфур - ред.) находятся под контролем вооруженных сил Судана, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдалла."Разговоры СБР о контроле над какими-то районами - не более, чем разговоры, поскольку ополчение считает контролем над местностью, когда бегущие боевики прячутся среди населения, а это не соответствует реальности. Мы не раз заявляли, что все объекты, в том числе и сам штаб Сил быстрого реагирования, находятся под контролем вооруженных сил, за исключением их частичного контроля над аэропортом Хартума и аэропортом Ньялы", - отметил Абдалла.Он добавил, что "в районах боестолкновений были зафиксированы случаи сдачи в плен большого числа сторонников ополчения, также они бегут с мест боевых действий и возвращаются в свои города и села, о чем есть многочисленные свидетельства и видеозаписи, которые также подтверждают, что оперативные возможности СБР в некоторой степени уменьшились, и они потеряли значительную часть личного состава".По его словам, армия зачастую воздерживается от преследования сторонников СБР, которые используют гражданских лиц как "живые щиты", чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
https://ria.ru/20230424/rossiyanka-1867313201.html
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в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны

ВС Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны, кроме аэропортов Хартума и Ньялы

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) понесли большие потери, их объекты, за исключением плацдармов в аэропортах Хартума и Ньялы (Южный Дарфур - ред.) находятся под контролем вооруженных сил Судана, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдалла.
"Разговоры СБР о контроле над какими-то районами - не более, чем разговоры, поскольку ополчение считает контролем над местностью, когда бегущие боевики прячутся среди населения, а это не соответствует реальности. Мы не раз заявляли, что все объекты, в том числе и сам штаб Сил быстрого реагирования, находятся под контролем вооруженных сил, за исключением их частичного контроля над аэропортом Хартума и аэропортом Ньялы", - отметил Абдалла.
Он добавил, что "в районах боестолкновений были зафиксированы случаи сдачи в плен большого числа сторонников ополчения, также они бегут с мест боевых действий и возвращаются в свои города и села, о чем есть многочисленные свидетельства и видеозаписи, которые также подтверждают, что оперативные возможности СБР в некоторой степени уменьшились, и они потеряли значительную часть личного состава".
По его словам, армия зачастую воздерживается от преследования сторонников СБР, которые используют гражданских лиц как "живые щиты", чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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