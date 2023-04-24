https://ria.ru/20230424/sudan-1867392431.html
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны - РИА Новости, 24.04.2023
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны
Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) понесли большие потери, их объекты, за исключением плацдармов в аэропортах Хартума и Ньялы (Южный... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:27
2023-04-24T16:27
2023-04-24T16:27
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) понесли большие потери, их объекты, за исключением плацдармов в аэропортах Хартума и Ньялы (Южный Дарфур - ред.) находятся под контролем вооруженных сил Судана, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдалла."Разговоры СБР о контроле над какими-то районами - не более, чем разговоры, поскольку ополчение считает контролем над местностью, когда бегущие боевики прячутся среди населения, а это не соответствует реальности. Мы не раз заявляли, что все объекты, в том числе и сам штаб Сил быстрого реагирования, находятся под контролем вооруженных сил, за исключением их частичного контроля над аэропортом Хартума и аэропортом Ньялы", - отметил Абдалла.Он добавил, что "в районах боестолкновений были зафиксированы случаи сдачи в плен большого числа сторонников ополчения, также они бегут с мест боевых действий и возвращаются в свои города и села, о чем есть многочисленные свидетельства и видеозаписи, которые также подтверждают, что оперативные возможности СБР в некоторой степени уменьшились, и они потеряли значительную часть личного состава".По его словам, армия зачастую воздерживается от преследования сторонников СБР, которые используют гражданских лиц как "живые щиты", чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
https://ria.ru/20230424/rossiyanka-1867313201.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме
Вооруженные силы Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны
ВС Судана заявили, что контролируют объекты СБР страны, кроме аэропортов Хартума и Ньялы
ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Противостоящие армии Судана Силы быстрого реагирования (СБР) понесли большие потери, их объекты, за исключением плацдармов в аэропортах Хартума и Ньялы (Южный Дарфур - ред.) находятся под контролем вооруженных сил Судана, сообщил в понедельник РИА Новости официальный представитель суданской армии бригадный генерал Набиль Абдалла.
"Разговоры СБР о контроле над какими-то районами - не более, чем разговоры, поскольку ополчение считает контролем над местностью, когда бегущие боевики прячутся среди населения, а это не соответствует реальности. Мы не раз заявляли, что все объекты, в том числе и сам штаб Сил быстрого реагирования, находятся под контролем вооруженных сил, за исключением их частичного контроля над аэропортом Хартума и аэропортом Ньялы", - отметил Абдалла.
Он добавил, что "в районах боестолкновений были зафиксированы случаи сдачи в плен большого числа сторонников ополчения, также они бегут с мест боевых действий и возвращаются в свои города и села, о чем есть многочисленные свидетельства и видеозаписи, которые также подтверждают, что оперативные возможности СБР в некоторой степени уменьшились, и они потеряли значительную часть личного состава".
По его словам, армия зачастую воздерживается от преследования сторонников СБР, которые используют гражданских лиц как "живые щиты", чтобы избежать жертв среди гражданского населения.
Россиянку, заблокированную в церкви в Хартуме, эвакуировали