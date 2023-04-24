https://ria.ru/20230424/sudan-1867259019.html

Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью

Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью - РИА Новости, 24.04.2023

Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью

Швейцария закрывает посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью, сотрудники и их семьи эвакуированы, сообщил в Twitter швейцарский МИД. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:40

2023-04-24T08:40

2023-04-24T08:56

в мире

швейцария

хартум (город)

судан

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Швейцария закрывает посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью, сотрудники и их семьи эвакуированы, сообщил в Twitter швейцарский МИД."Судан: из соображений безопасности мы закрываем наше посольство в Хартуме. Наши сотрудники и их семьи были эвакуированы и находятся в безопасности. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, в частности с Францией. Спасибо за их поддержку", - сообщило внешнеполитическое ведомство Швейцарии.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://ria.ru/20230423/sudan-1867157694.html

https://ria.ru/20230423/sudan-1867174397.html

швейцария

хартум (город)

судан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, швейцария, хартум (город), судан, столкновения в хартуме