Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью
Швейцария эвакуировала сотрудников посольства в Хартуме и их семьи
© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Швейцария закрывает посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью, сотрудники и их семьи эвакуированы, сообщил в Twitter швейцарский МИД.
"Судан: из соображений безопасности мы закрываем наше посольство в Хартуме. Наши сотрудники и их семьи были эвакуированы и находятся в безопасности. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, в частности с Францией. Спасибо за их поддержку", - сообщило внешнеполитическое ведомство Швейцарии.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.