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Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью - РИА Новости, 24.04.2023
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08:40 24.04.2023 (обновлено: 08:56 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sudan-1867259019.html
Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью
Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью - РИА Новости, 24.04.2023
Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью
Швейцария закрывает посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью, сотрудники и их семьи эвакуированы, сообщил в Twitter швейцарский МИД. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:40
2023-04-24T08:56
в мире
швейцария
хартум (город)
судан
столкновения в хартуме
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Швейцария закрывает посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью, сотрудники и их семьи эвакуированы, сообщил в Twitter швейцарский МИД."Судан: из соображений безопасности мы закрываем наше посольство в Хартуме. Наши сотрудники и их семьи были эвакуированы и находятся в безопасности. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, в частности с Францией. Спасибо за их поддержку", - сообщило внешнеполитическое ведомство Швейцарии.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230423/sudan-1867157694.html
https://ria.ru/20230423/sudan-1867174397.html
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в мире, швейцария, хартум (город), судан, столкновения в хартуме
В мире, Швейцария, Хартум (город), Судан, Столкновения в Хартуме
Швейцария закрыла посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью

Швейцария эвакуировала сотрудников посольства в Хартуме и их семьи

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Швейцария закрывает посольство в Хартуме из-за ситуации с безопасностью, сотрудники и их семьи эвакуированы, сообщил в Twitter швейцарский МИД.
"Судан: из соображений безопасности мы закрываем наше посольство в Хартуме. Наши сотрудники и их семьи были эвакуированы и находятся в безопасности. Это стало возможным благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, в частности с Францией. Спасибо за их поддержку", - сообщило внешнеполитическое ведомство Швейцарии.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Франция начала эвакуацию граждан из Судана
Вчера, 08:54
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
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Вчера, 12:48
 
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