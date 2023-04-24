Рейтинг@Mail.ru
СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sudan-1867246138.html
СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек
СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек
Более 340 человек из разных стран, включая граждан Германии, Ирака и Сирии, а также членов палестинской и иорданской диаспор прибыли на самолетах Иордании в... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T03:56
2023-04-24T03:56
в мире
судан
германия
ирак
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_3a339967043a962b225ed9ddd90ee620.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 340 человек из разных стран, включая граждан Германии, Ирака и Сирии, а также членов палестинской и иорданской диаспор прибыли на самолетах Иордании в иорданскую столицу Амман в рамках операции по эвакуации мирного населения в Судане на фоне продолжающихся боестолкновений в этой африканской стране, передает агентство PETRA. По информации агентства, в Амман прибыло четыре иорданских самолета, которые в общей сложности перевезли из Судана 343 человека, включая граждан Иордании, Ирака, Сирии, Германии а также членов палестинской и иорданской диаспор. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://radiosputnik.ria.ru/20230423/sudan-1867217249.html
судан
германия
ирак
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/10/1865659831_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7444c006aceeba07aac6cf64b8123069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, германия, ирак, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Германия, Ирак, Столкновения в Хартуме
СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек

PETRA: из Судана в иорданскую столицу Амман эвакуировали более 340 человек из разных стран

© AP Photo / Marwan AliДым в Хартуме, Судан
Дым в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Marwan Ali
Дым в Хартуме, Судан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 340 человек из разных стран, включая граждан Германии, Ирака и Сирии, а также членов палестинской и иорданской диаспор прибыли на самолетах Иордании в иорданскую столицу Амман в рамках операции по эвакуации мирного населения в Судане на фоне продолжающихся боестолкновений в этой африканской стране, передает агентство PETRA.
По информации агентства, в Амман прибыло четыре иорданских самолета, которые в общей сложности перевезли из Судана 343 человека, включая граждан Иордании, Ирака, Сирии, Германии а также членов палестинской и иорданской диаспор.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
Суданские военные на бронетранспортере у здания Минобороны в Хартуме. Архивное фото
СМИ сообщили о нападении на тюрьму, где содержится экс-президент Судана
Вчера, 19:13
 
В миреСуданГерманияИракСтолкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала