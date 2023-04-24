https://ria.ru/20230424/sudan-1867246138.html

СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек

СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ: из Судана в Иорданию эвакуировали более 340 человек

Более 340 человек из разных стран, включая граждан Германии, Ирака и Сирии, а также членов палестинской и иорданской диаспор прибыли на самолетах Иордании в... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T03:56

2023-04-24T03:56

2023-04-24T03:56

в мире

судан

германия

ирак

столкновения в хартуме

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Более 340 человек из разных стран, включая граждан Германии, Ирака и Сирии, а также членов палестинской и иорданской диаспор прибыли на самолетах Иордании в иорданскую столицу Амман в рамках операции по эвакуации мирного населения в Судане на фоне продолжающихся боестолкновений в этой африканской стране, передает агентство PETRA. По информации агентства, в Амман прибыло четыре иорданских самолета, которые в общей сложности перевезли из Судана 343 человека, включая граждан Иордании, Ирака, Сирии, Германии а также членов палестинской и иорданской диаспор. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. В пятницу обе стороны объявили перемирие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Стороны готовы держать его три дня. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Всемирная организация здравоохранения сообщила в воскресенье, что в ходе столкновений между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования погибли более 420 человек, свыше 3,7 тысячи получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.

https://radiosputnik.ria.ru/20230423/sudan-1867217249.html

судан

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в мире, судан, германия, ирак, столкновения в хартуме