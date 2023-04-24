https://ria.ru/20230424/stolbnyak-1867258633.html
Врач посоветовала дачникам вакцинироваться от столбняка
Врач посоветовала дачникам вакцинироваться от столбняка - РИА Новости, 24.04.2023
Врач посоветовала дачникам вакцинироваться от столбняка
Вакцинироваться от столбняка перед началом летнего сезона стоит взрослым людям, которые не делали эту прививку в последние 10 лет, особенно дачникам и... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:29
2023-04-24T08:29
2023-04-24T08:29
общество
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032253_0:50:3368:1945_1920x0_80_0_0_f100bcc67634f2fdd66b23b729f2a99a.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вакцинироваться от столбняка перед началом летнего сезона стоит взрослым людям, которые не делали эту прививку в последние 10 лет, особенно дачникам и сельскохозяйственным работникам, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова. "Вакцинация — единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания", — сказала Большакова. По словам врача, для вакцинации обычно используется бивалентная вакцина сразу и от столбняка, и от дифтерии. Если человек в последние 10 лет не прививался, то это означает, что он не защищен от этих заболеваний. Следовательно, ему нужно в ближайшее время посетить поликлинику по месту прикрепления, чтобы вакцинироваться. Она также отметила, что возбудитель столбняка чаще всего встречается в почве или на загрязненных землей предметах. Поэтому в группе риска находятся, в частности, дачники, работники сельского хозяйства. Именно поэтому в случае серьезной травмы — например, во время дачных работ — нужно обязательно обратиться в травмпункт. Врачи окажут пациенту необходимую помощь и предложат вакцинироваться. "После того, как человек заразился столбняком, начинается инкубационный период, который длится от одной до трех недель. После проявляются первые симптомы: появляются тянущие боли в области раны, бессонница и головные боли, усиливаются рефлексы мышц, они становятся напряженнее. Непривитые люди погибают в большом количестве случаев. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию от заболевания", — добавила Большакова.
https://ria.ru/20220520/travmy-1789638489.html
https://ria.ru/20230415/dacha-1865514968.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1787032253_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_008d31548508891623c4fba8d10966c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач посоветовала дачникам вакцинироваться от столбняка
Врач призвала дачников вакцинироваться от столбняка, если они не прививались десять лет
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вакцинироваться от столбняка перед началом летнего сезона стоит взрослым людям, которые не делали эту прививку в последние 10 лет, особенно дачникам и сельскохозяйственным работникам, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова.
"Вакцинация — единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания", — сказала Большакова.
Врач рассказал, какие травмы нельзя закрывать наглухо
По словам врача, для вакцинации обычно используется бивалентная вакцина сразу и от столбняка, и от дифтерии. Если человек в последние 10 лет не прививался, то это означает, что он не защищен от этих заболеваний. Следовательно, ему нужно в ближайшее время посетить поликлинику по месту прикрепления, чтобы вакцинироваться.
«
"Столбняк — это инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и обладает высокой летальностью. Оно не передается от человека к человеку. Заражение происходит при попадании возбудителя в кровь, поскольку столбнячная палочка начинает вырабатывать опасный токсин только в бескислородных условиях. Иногда для инфицирования достаточно ссадины или царапины, но особую опасность представляют именно глубокие раны", - подчеркнула собеседница агентства.
Она также отметила, что возбудитель столбняка чаще всего встречается в почве или на загрязненных землей предметах. Поэтому в группе риска находятся, в частности, дачники, работники сельского хозяйства. Именно поэтому в случае серьезной травмы — например, во время дачных работ — нужно обязательно обратиться в травмпункт. Врачи окажут пациенту необходимую помощь и предложат вакцинироваться.
"После того, как человек заразился столбняком, начинается инкубационный период, который длится от одной до трех недель. После проявляются первые симптомы: появляются тянущие боли в области раны, бессонница и головные боли, усиливаются рефлексы мышц, они становятся напряженнее. Непривитые люди погибают в большом количестве случаев. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию от заболевания", — добавила Большакова.
Врач посоветовал дачникам делать перерыв каждые 15-20 минут