https://ria.ru/20230424/stolbnyak-1867258633.html

Врач посоветовала дачникам вакцинироваться от столбняка

Врач посоветовала дачникам вакцинироваться от столбняка - РИА Новости, 24.04.2023

Врач посоветовала дачникам вакцинироваться от столбняка

Вакцинироваться от столбняка перед началом летнего сезона стоит взрослым людям, которые не делали эту прививку в последние 10 лет, особенно дачникам и... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:29

2023-04-24T08:29

2023-04-24T08:29

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Вакцинироваться от столбняка перед началом летнего сезона стоит взрослым людям, которые не делали эту прививку в последние 10 лет, особенно дачникам и сельскохозяйственным работникам, сообщила РИА Новости заместитель главного врача по эпидемиологическим вопросам центра медицинской профилактики департамента здравоохранения столицы Людмила Большакова. "Вакцинация — единственная мера защиты от столбняка. Прививку необходимо делать всем взрослым раз в 10 лет, особенно людям из групп риска. Особенно это важно сейчас, перед дачным сезоном, на который традиционно приходится период данного заболевания", — сказала Большакова. По словам врача, для вакцинации обычно используется бивалентная вакцина сразу и от столбняка, и от дифтерии. Если человек в последние 10 лет не прививался, то это означает, что он не защищен от этих заболеваний. Следовательно, ему нужно в ближайшее время посетить поликлинику по месту прикрепления, чтобы вакцинироваться. Она также отметила, что возбудитель столбняка чаще всего встречается в почве или на загрязненных землей предметах. Поэтому в группе риска находятся, в частности, дачники, работники сельского хозяйства. Именно поэтому в случае серьезной травмы — например, во время дачных работ — нужно обязательно обратиться в травмпункт. Врачи окажут пациенту необходимую помощь и предложат вакцинироваться. "После того, как человек заразился столбняком, начинается инкубационный период, который длится от одной до трех недель. После проявляются первые симптомы: появляются тянущие боли в области раны, бессонница и головные боли, усиливаются рефлексы мышц, они становятся напряженнее. Непривитые люди погибают в большом количестве случаев. Поэтому важно своевременно пройти вакцинацию от заболевания", — добавила Большакова.

https://ria.ru/20220520/travmy-1789638489.html

https://ria.ru/20230415/dacha-1865514968.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество