https://ria.ru/20230424/sssr-1867279935.html

МИД Китая прокомментировал слова посла в Париже о странах бывшего СССР

МИД Китая прокомментировал слова посла в Париже о странах бывшего СССР - РИА Новости, 24.04.2023

МИД Китая прокомментировал слова посла в Париже о странах бывшего СССР

Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в СССР, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:41

2023-04-24T10:41

2023-04-24T10:41

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ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в СССР, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шае о Крыме и суверенитете стран бывшего СССР. Ранее посол Китая во Франции Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". Газета Monde ранее сообщила, что около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лу Шае персона нон грата из-за "отрицания суверенитета стран бывшего СССР". Мао Нин подчеркнула, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН. "После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами, с момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР", - сказала дипломат. Мао Нин отметила, что некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами. Дипломат добавила, что Китай готов продолжать работу с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса. Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230403/kurily-1862731351.html

https://ria.ru/20230326/kitay-1860721660.html

https://ria.ru/20230421/vklad-1866845230.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, ссср, мид кнр