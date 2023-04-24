МИД Китая прокомментировал слова посла в Париже о странах бывшего СССР
МИД Китая заявил, что Пекин уважает суверенитет всех стран, ранее входивших в состав СССР
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 24 апр - РИА Новости. Китай уважает суверенитет всех стран, которые ранее входили в СССР, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова посла Китая во Франции Лу Шае о Крыме и суверенитете стран бывшего СССР.
Ранее посол Китая во Франции Лу Шае в интервью телеканалу LCI заявил, что Крым "изначально был российским, а потом Хрущев подарил его Украине". Посол Китая во Франции выразил мнение, что американцы не заинтересованы в прекращении конфликта на Украине. Он также усомнился в суверенитете стран бывшего СССР, отметив, что у них "нет действующего статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран". Газета Monde ранее сообщила, что около 80 европейских парламентариев в письме призвали главу МИД Франции Катрин Колонна объявить китайского посла в Париже Лу Шае персона нон грата из-за "отрицания суверенитета стран бывшего СССР".
Мао Нин подчеркнула, что Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН.
"После распада СССР Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с соответствующими странами, с момента установления дипломатических отношений Китай всегда придерживался принципа взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений дружбы и сотрудничества. Китай уважает суверенитет всех бывших республик СССР", - сказала дипломат.
Мао Нин отметила, что некоторые СМИ неверно интерпретируют позицию Китая по украинскому вопросу и сеют рознь между Китаем и соответствующими странами. Дипломат добавила, что Китай готов продолжать работу с международным сообществом, чтобы внести свой вклад в содействие политическому урегулированию украинского кризиса.
Крымская область находилась в составе РСФСР до 19 февраля 1954 года, когда президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче области в состав Украинской ССР. Инициатором указа считается советский лидер Никита Хрущев, долгое время работавший на Украине. После распада СССР полуостров остался в составе Украины.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".