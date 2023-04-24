https://ria.ru/20230424/ssha-1867384999.html

СМИ сравнили предупреждение из США Зеленскому и экс-главе Афганистана

СМИ сравнили предупреждение из США Зеленскому и экс-главе Афганистана - РИА Новости, 24.04.2023

СМИ сравнили предупреждение из США Зеленскому и экс-главе Афганистана

Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности, похожее предупреждение получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T15:54

2023-04-24T15:54

2023-04-24T17:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

сша

афганистан

ашраф гани ахмадзай

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 24 апр — РИА Новости. Вашингтон предостерег Киев от излишней военной амбициозности, похожее предупреждение получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишет издание Politico. "Официальные лица США также проинформировали Украину об опасностях завышенных амбиций и растягивания ее войск в тонкую линию — такое же предупреждение (президент США Джо) Байден делал экс-президенту Афганистана Ашрафу Гани, когда талибы продвигались по стране во время вывода американских войск в 2021 году", — говорится в статье. При этом в Штатах признают, что украинцы вряд ли отступятся. "Как будто это единственная и последняя возможность для Украины показать, что она может победить, что, конечно же, не соответствует действительности", — заявила изданию генеральный директор Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Алина Полякова. В начале августа 2021 года движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы Афганистана. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта афганской столицы, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними местных жителей. В ночь на 31 августа американские военные покинули воздушную гавань Кабула, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. Премьер Украины Денис Шмыгаль в начале апреля заявлял, что контрнаступление Украины может начаться летом. Позже он говорил, что оно начнется "в ближайшее время". В американских СМИ сообщали, что наступление Украины якобы назначено на 30 апреля. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что верить противоречивым заявлениям Киева и Вашингтона нельзя: это может быть частью кампании по дезинформации. На прошлой неделе издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщало, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но перенесла его на неопределенный срок из-за дефицита оружия.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20230423/proval-1867232712.html

https://ria.ru/20230423/ukraina-1867206405.html

https://ria.ru/20230228/bitva-1854750088.html

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афганистан

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, сша, афганистан, ашраф гани ахмадзай, ситуация в днр и лнр