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Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса - РИА Новости, 24.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:56 24.04.2023 (обновлено: 23:19 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867465701.html
Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса
Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса - РИА Новости, 24.04.2023
Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса
Нацистский киевский режим не может считаться представителем жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T22:56
2023-04-24T23:19
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
сергей лавров
владимир путин
оон
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нацистский киевский режим не может считаться представителем жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН. Ход спецоперацииПотери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны России. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в министерстве. На херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Вооруженные силы РФ 21 апреля уничтожили "Искандером" до 60 боевиков "Грузинского легиона" в Константиновке в ДНР, эти боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года, сообщили в Минобороны РФ. Киев ночью попытался атаковать базу Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в части денежного довольствия, он также отметил, что неважно, к какой категории человек относится, – важно, как он относится к Родине. Ситуация на УкраинеУкраинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, сообщила испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных. Вашингтон предостерег Киев от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на российские позиции, схожее предупреждение получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишет издание Politico. Обстрелы со стороны УкраиныНефтебаза в городе Ровеньки в ЛНР была атакована в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотниками, в результате поврежден резервуар, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). На международной аренеНацистский киевский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН. Он отметил также, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Наталья Макарова
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96
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7 495 645-6601
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Минобороны РФ о попытке ВСУ атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе
Уничтожение складов и командно-наблюдательного пункта националистов - главное из брифинга МО РФ:
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Продвижение бойцов группы "Вагнер" в западных районах Артемовска
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Работа штурмовиков Су-25 по украинским позициям
кадры работы штурмовиков Су-25, которые атаковали украинские позиции неуправляемыми авиационными ракетами
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, ООН, СЦКК, Вооруженные силы Украины
Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса

Спецоперация, 24 апреля: Лавров заявил, что режим Киева не представляет интересы Донбасса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нацистский киевский режим не может считаться представителем жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН.

Ход спецоперации

Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в министерстве.
На херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы РФ 21 апреля уничтожили "Искандером" до 60 боевиков "Грузинского легиона" в Константиновке в ДНР, эти боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года, сообщили в Минобороны РФ.
Киев ночью попытался атаковать базу Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в части денежного довольствия, он также отметил, что неважно, к какой категории человек относится, – важно, как он относится к Родине.

Ситуация на Украине

Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, сообщила испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных.
Вашингтон предостерег Киев от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на российские позиции, схожее предупреждение получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишет издание Politico.

Обстрелы со стороны Украины

Нефтебаза в городе Ровеньки в ЛНР была атакована в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотниками, в результате поврежден резервуар, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

На международной арене

Нацистский киевский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН. Он отметил также, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаСергей ЛавровВладимир ПутинООНСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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