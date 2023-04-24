Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса
Спецоперация, 24 апреля: Лавров заявил, что режим Киева не представляет интересы Донбасса
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нацистский киевский режим не может считаться представителем жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН.
Ход спецоперации
Потери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны России.
На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в министерстве.
На херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
Вооруженные силы РФ 21 апреля уничтожили "Искандером" до 60 боевиков "Грузинского легиона" в Константиновке в ДНР, эти боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года, сообщили в Минобороны РФ.
Киев ночью попытался атаковать базу Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в части денежного довольствия, он также отметил, что неважно, к какой категории человек относится, – важно, как он относится к Родине.
Ситуация на Украине
Украинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, сообщила испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных.
Вашингтон предостерег Киев от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на российские позиции, схожее предупреждение получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишет издание Politico.
Обстрелы со стороны Украины
На международной арене
Нацистский киевский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН. Он отметил также, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста.