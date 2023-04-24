https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867465701.html

Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса

Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса - РИА Новости, 24.04.2023

Спецоперация, 24 апреля: киевский режим не представляет интересы Донбасса

Нацистский киевский режим не может считаться представителем жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T22:56

2023-04-24T22:56

2023-04-24T23:19

специальная военная операция на украине

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оон

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нацистский киевский режим не может считаться представителем жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН. Ход спецоперацииПотери украинской армии за сутки на донецком направлении составили более 280 военнослужащих и наемников, а также 19 единиц техники, сообщили в Минобороны России. На купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 130 военнослужащих, сообщили в министерстве. На херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 38 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Вооруженные силы РФ 21 апреля уничтожили "Искандером" до 60 боевиков "Грузинского легиона" в Константиновке в ДНР, эти боевики причастны к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте прошлого года, сообщили в Минобороны РФ. Киев ночью попытался атаковать базу Черноморского флота в Севастополе тремя безэкипажными быстроходными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ. Президент РФ Владимир Путин согласился уравнять положение всех участников специальной военной операции, в том числе в части денежного довольствия, он также отметил, что неважно, к какой категории человек относится, – важно, как он относится к Родине. Ситуация на УкраинеУкраинские войска оставили в Артемовске только пару бригад, остальные силы выведены, сообщила испанская газета Mundo со ссылкой на источник, знакомый с передвижениями украинских военных. Вашингтон предостерег Киев от излишней амбициозности в вопросе военного наступления на российские позиции, схожее предупреждение получил незадолго до падения Кабула в 2021 году ныне уже экс-президент Афганистана Ашраф Гани, пишет издание Politico. Обстрелы со стороны УкраиныНефтебаза в городе Ровеньки в ЛНР была атакована в ночь на понедельник двумя украинскими беспилотниками, в результате поврежден резервуар, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). На международной аренеНацистский киевский режим не может рассматриваться как представляющий жителей территорий, которые отказались принять результаты госпереворота 2014 года в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Совбезе ООН. Он отметил также, что нельзя рассматривать "украинский вопрос" в отрыве от геополитического контекста.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

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