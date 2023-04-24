https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867310564.html

Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации

Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации - РИА Новости, 24.04.2023

Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:33

2023-04-24T12:33

2023-04-24T14:00

специальная военная операция на украине

ситуация в днр и лнр

россия

евгений пригожин

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента России служил заряжающим в артиллерийском расчете "Урагана". Бизнесмен добавил, что боец "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.Сам сын Пескова Николай рассказал, что семья поддержала его решение уйти на фронт, хотя родные волновались и "немножко были в шоке". По его словам, он вступил в "Группу Вагнера", потому что захотел "поддержать спецоперацию".По словам сослуживцев сына Пескова, весь его расчет удостоился государственных наград за действия во время обстрела.

https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html

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ситуация в днр и лнр, россия, евгений пригожин