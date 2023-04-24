https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867310564.html
Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации
Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации - РИА Новости, 24.04.2023
Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:33
2023-04-24T12:33
2023-04-24T14:00
специальная военная операция на украине
ситуация в днр и лнр
россия
евгений пригожин
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации.На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента России служил заряжающим в артиллерийском расчете "Урагана". Бизнесмен добавил, что боец "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.Сам сын Пескова Николай рассказал, что семья поддержала его решение уйти на фронт, хотя родные волновались и "немножко были в шоке". По его словам, он вступил в "Группу Вагнера", потому что захотел "поддержать спецоперацию".По словам сослуживцев сына Пескова, весь его расчет удостоился государственных наград за действия во время обстрела.
https://ria.ru/20230329/armiya-1861391302.html
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ситуация в днр и лнр, россия, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия, Евгений Пригожин
Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации
Песков подтвердил, что его старший сын Николай принимал участие в спецоперации на Украине
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что его старший сын принимал участие в спецоперации.
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"Он отслужил в Вооруженных силах в свое время, собственно, свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек. <...> Да, действительно, он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе", — сказал представитель Кремля.
На прошлой неделе основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил, что сын пресс-секретаря президента России служил заряжающим в артиллерийском расчете "Урагана". Бизнесмен добавил, что боец "отработал от звонка до звонка" и проявил мужество и героизм.
Сам сын Пескова Николай рассказал, что семья поддержала его решение уйти на фронт, хотя родные волновались и "немножко были в шоке". По его словам, он вступил в "Группу Вагнера", потому что захотел "поддержать спецоперацию".
По словам сослуживцев сына Пескова, весь его расчет удостоился государственных наград за действия во время обстрела.
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