https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867309271.html
ВКС России уничтожили позиции ВСУ ракетами С-25
ВКС России уничтожили позиции ВСУ ракетами С-25 - РИА Новости, 24.04.2023
ВКС России уничтожили позиции ВСУ ракетами С-25
Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику украинских войск самыми мощными в ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:32
2023-04-24T12:32
2023-04-24T14:44
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику украинских войск самыми мощными в ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-25, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало в телеграм-канале видео работы боевой двойки экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России. На кадрах видно, как самолеты применяют самые мощные на сегодняшний момент в ВКС России неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-25. "Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли авиационные удары по объектам ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики, выпустив тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на аэродром. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - говорится в описании к видео. НАР серии С-25 являются самыми мощными серийными отечественными неуправляемыми авиационными ракетами класса "воздух-поверхность". Длина ракеты более 3,3 метра, масса снаряда - порядка 380-480 кг в зависимости от модификации, масса боевой части - порядка 150-190 кг в зависимости от модификации. Ракеты предназначены для уничтожения бронированной техники, живой силы, прочных укрытий, полевых фортификационных сооружений, аэродромной и железнодорожной инфраструктуры.
https://ria.ru/20230423/drg-1867146252.html
https://ria.ru/20230422/vks-1867076869.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867325192_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_66d4d2f7e7ff793eedbf74311b87cf4d.jpg
Работа штурмовиков Су-25 по украинским позициям
кадры работы штурмовиков Су-25, которые атаковали украинские позиции неуправляемыми авиационными ракетами
2023-04-24T12:32
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PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-25
ВКС России уничтожили позиции ВСУ ракетами С-25
Минобороны: ВКС России уничтожили позиции ВСУ мощнейшими неуправляемыми ракетами С-25
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику украинских войск самыми мощными в ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-25, сообщили в Минобороны РФ.
Министерство опубликовало в телеграм-канале видео работы боевой двойки экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России. На кадрах видно, как самолеты применяют самые мощные на сегодняшний момент в ВКС России неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-25.
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"Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли авиационные удары по объектам ВСУ
. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики, выпустив тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на аэродром. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - говорится в описании к видео.
НАР серии С-25 являются самыми мощными серийными отечественными неуправляемыми авиационными ракетами класса "воздух-поверхность". Длина ракеты более 3,3 метра, масса снаряда - порядка 380-480 кг в зависимости от модификации, масса боевой части - порядка 150-190 кг в зависимости от модификации.
Ракеты предназначены для уничтожения бронированной техники, живой силы, прочных укрытий, полевых фортификационных сооружений, аэродромной и железнодорожной инфраструктуры.
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