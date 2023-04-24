https://ria.ru/20230424/spetsoperatsiya-1867309271.html

ВКС России уничтожили позиции ВСУ ракетами С-25

ВКС России уничтожили позиции ВСУ ракетами С-25 - РИА Новости, 24.04.2023

ВКС России уничтожили позиции ВСУ ракетами С-25

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику украинских войск самыми мощными в ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:32

2023-04-24T12:32

2023-04-24T14:44

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-25

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили замаскированные позиции и бронетехнику украинских войск самыми мощными в ВКС России неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) С-25, сообщили в Минобороны РФ. Министерство опубликовало в телеграм-канале видео работы боевой двойки экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России. На кадрах видно, как самолеты применяют самые мощные на сегодняшний момент в ВКС России неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-25. "Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли авиационные удары по объектам ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения летчики, выпустив тепловые ловушки, выполнили маневр и вернулись на аэродром. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ", - говорится в описании к видео. НАР серии С-25 являются самыми мощными серийными отечественными неуправляемыми авиационными ракетами класса "воздух-поверхность". Длина ракеты более 3,3 метра, масса снаряда - порядка 380-480 кг в зависимости от модификации, масса боевой части - порядка 150-190 кг в зависимости от модификации. Ракеты предназначены для уничтожения бронированной техники, живой силы, прочных укрытий, полевых фортификационных сооружений, аэродромной и железнодорожной инфраструктуры.

https://ria.ru/20230423/drg-1867146252.html

https://ria.ru/20230422/vks-1867076869.html

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Работа штурмовиков Су-25 по украинским позициям кадры работы штурмовиков Су-25, которые атаковали украинские позиции неуправляемыми авиационными ракетами 2023-04-24T12:32 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-25