https://ria.ru/20230424/sovraschenie-1867429788.html
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц - РИА Новости, 24.04.2023
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц
Суд приговорил 28-летнего жителя города Ишима в Тюменской области к шести годам колонии строгого режима за переписку сексуального характера с тремя... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:46
2023-04-24T18:46
2023-04-24T18:46
происшествия
тюменская область
ишим
россия
подростки
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ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Суд приговорил 28-летнего жителя города Ишима в Тюменской области к шести годам колонии строгого режима за переписку сексуального характера с тремя несовершеннолетними девочками, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. По данным пресс-службы, установлено, что мужчина в соцсети переписывался с тремя несовершеннолетними девочками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, на тему сексуальных отношений, отправлял им фото "обнаженных частей женского и мужского тела и просил их делать и отправлять ему подобные фото". О происходящем родителям рассказала одна из девочек, а они в свою очередь сообщили об этом в правоохранительные органы. "Вынесен приговор в отношении 28-летнего жителя Ишима, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц (ч.3 ст.135 УК РФ). Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - следует из сообщения. Отмечается, что подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся, извинился перед потерпевшими и частично возместил моральный вред. В целом по гражданскому иску он должен выплатить потерпевшим по 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html
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происшествия, тюменская область, ишим, россия, подростки
Происшествия, Тюменская область, Ишим, Россия, Подростки
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц
Жителю тюменского Ишима дали шесть лет тюрьмы за совращение трех несовершеннолетних
ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости.
Суд приговорил 28-летнего жителя города Ишима в Тюменской области к шести годам колонии строгого режима за переписку сексуального характера с тремя несовершеннолетними девочками, сообщает
объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По данным пресс-службы, установлено, что мужчина в соцсети переписывался с тремя несовершеннолетними девочками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, на тему сексуальных отношений, отправлял им фото "обнаженных частей женского и мужского тела и просил их делать и отправлять ему подобные фото". О происходящем родителям рассказала одна из девочек, а они в свою очередь сообщили об этом в правоохранительные органы.
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"Вынесен приговор в отношении 28-летнего жителя Ишима, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц (ч.3 ст.135 УК РФ). Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - следует из сообщения.
Отмечается, что подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся, извинился перед потерпевшими и частично возместил моральный вред. В целом по гражданскому иску он должен выплатить потерпевшим по 150 тысяч рублей.
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