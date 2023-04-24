https://ria.ru/20230424/sovraschenie-1867429788.html

Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц

Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц - РИА Новости, 24.04.2023

Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц

Суд приговорил 28-летнего жителя города Ишима в Тюменской области к шести годам колонии строгого режима за переписку сексуального характера с тремя... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:46

2023-04-24T18:46

2023-04-24T18:46

происшествия

тюменская область

ишим

россия

подростки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8b0662477074b87225a42929e6c27ef.jpg

ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Суд приговорил 28-летнего жителя города Ишима в Тюменской области к шести годам колонии строгого режима за переписку сексуального характера с тремя несовершеннолетними девочками, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. По данным пресс-службы, установлено, что мужчина в соцсети переписывался с тремя несовершеннолетними девочками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, на тему сексуальных отношений, отправлял им фото "обнаженных частей женского и мужского тела и просил их делать и отправлять ему подобные фото". О происходящем родителям рассказала одна из девочек, а они в свою очередь сообщили об этом в правоохранительные органы. "Вынесен приговор в отношении 28-летнего жителя Ишима, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц (ч.3 ст.135 УК РФ). Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - следует из сообщения. Отмечается, что подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся, извинился перед потерпевшими и частично возместил моральный вред. В целом по гражданскому иску он должен выплатить потерпевшим по 150 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html

https://ria.ru/20230419/podrostki-1866297341.html

тюменская область

ишим

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тюменская область, ишим, россия, подростки