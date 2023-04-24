Рейтинг@Mail.ru
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sovraschenie-1867429788.html
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц - РИА Новости, 24.04.2023
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц
Суд приговорил 28-летнего жителя города Ишима в Тюменской области к шести годам колонии строгого режима за переписку сексуального характера с тремя... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:46
2023-04-24T18:46
происшествия
тюменская область
ишим
россия
подростки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d8b0662477074b87225a42929e6c27ef.jpg
ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Суд приговорил 28-летнего жителя города Ишима в Тюменской области к шести годам колонии строгого режима за переписку сексуального характера с тремя несовершеннолетними девочками, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. По данным пресс-службы, установлено, что мужчина в соцсети переписывался с тремя несовершеннолетними девочками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, на тему сексуальных отношений, отправлял им фото "обнаженных частей женского и мужского тела и просил их делать и отправлять ему подобные фото". О происходящем родителям рассказала одна из девочек, а они в свою очередь сообщили об этом в правоохранительные органы. "Вынесен приговор в отношении 28-летнего жителя Ишима, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц (ч.3 ст.135 УК РФ). Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - следует из сообщения. Отмечается, что подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся, извинился перед потерпевшими и частично возместил моральный вред. В целом по гражданскому иску он должен выплатить потерпевшим по 150 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230419/prinuzhdenie-1866394811.html
https://ria.ru/20230419/podrostki-1866297341.html
тюменская область
ишим
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131151/76/1311517659_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0c54ee7a1c20465b36805a8e3a7d77af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, ишим, россия, подростки
Происшествия, Тюменская область, Ишим, Россия, Подростки
Жителю Тюменской области дали шесть лет тюрьмы за совращение трех школьниц

Жителю тюменского Ишима дали шесть лет тюрьмы за совращение трех несовершеннолетних

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 апр – РИА Новости. Суд приговорил 28-летнего жителя города Ишима в Тюменской области к шести годам колонии строгого режима за переписку сексуального характера с тремя несовершеннолетними девочками, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
По данным пресс-службы, установлено, что мужчина в соцсети переписывался с тремя несовершеннолетними девочками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, на тему сексуальных отношений, отправлял им фото "обнаженных частей женского и мужского тела и просил их делать и отправлять ему подобные фото". О происходящем родителям рассказала одна из девочек, а они в свою очередь сообщили об этом в правоохранительные органы.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Жительницу Омской области заподозрили в принуждении племянника к сексу
19 апреля, 16:52
"Вынесен приговор в отношении 28-летнего жителя Ишима, обвиняемого в совершении развратных действий без применения насилия, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении двух и более лиц (ч.3 ст.135 УК РФ). Суд назначил гражданину наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - следует из сообщения.
Отмечается, что подсудимый свою вину признал, в содеянном раскаялся, извинился перед потерпевшими и частично возместил моральный вред. В целом по гражданскому иску он должен выплатить потерпевшим по 150 тысяч рублей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Пожилого жителя Карелии обвинили в сексуальном насилии над подростками
19 апреля, 12:48
 
ПроисшествияТюменская областьИшимРоссияПодростки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала