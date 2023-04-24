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Песков призвал действовать аккуратно при блокировке соцсетей - РИА Новости, 24.04.2023
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19:47 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sotsseti-1867443546.html
Песков призвал действовать аккуратно при блокировке соцсетей
Песков призвал действовать аккуратно при блокировке соцсетей - РИА Новости, 24.04.2023
Песков призвал действовать аккуратно при блокировке соцсетей
Много новых источников, которые "раскручивают враги" РФ, появляется в соцсетях, в том числе в Telegram, но необходимо аккуратно подходить к вопросу о... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T19:47
2023-04-24T19:47
общество
технологии
дмитрий песков
россия
telegram
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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Много новых источников, которые "раскручивают враги" РФ, появляется в соцсетях, в том числе в Telegram, но необходимо аккуратно подходить к вопросу о блокировках целых сред, поскольку так государство может лишить себя возможности доносить свои мысли до населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ активно противодействует этим источникам, опровергая их информацию, разъясняя неправду, выявляя ложь, фейки. "На каждый канал мы делаем контрканал, и они хорошо заметны. Они набирают очень быстро аудиторию. Очень сложно целиком блокировать целые средства, очень сложно и не всегда целесообразно, потому что, заблокировав целую среду, не просто отдельный источник, а целую среду, ты лишаешься возможности сам доносить свои мысли, причём не только в нашей стране, но и за рубежом", - объяснил пресс-секретарь. Песков добавил, что нужно действовать аккуратно. "Любая пропаганда в данном случае, в плохом смысле слова, должна встречать нашу контрпропаганду. Чем мы и занимаемся", - заключил он.
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общество, технологии, дмитрий песков, россия, telegram
Общество, Технологии, Дмитрий Песков, Россия, Telegram
Песков призвал действовать аккуратно при блокировке соцсетей

Песков: заблокировав целую соцсеть, можно лишиться возможности доносить свои мысли

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Много новых источников, которые "раскручивают враги" РФ, появляется в соцсетях, в том числе в Telegram, но необходимо аккуратно подходить к вопросу о блокировках целых сред, поскольку так государство может лишить себя возможности доносить свои мысли до населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Действительно, и в социальных сетях: и те, которые у нас запрещены и не запрещены, и на пространстве Telegram, действительно, появляются очень много источников, которые раскручивают наши враги, так было давно, так есть и сейчас. Наверняка эта тенденция будет жить дальше", - сказал Песков журналистам на марафоне "Знание. Первые".
По его словам, РФ активно противодействует этим источникам, опровергая их информацию, разъясняя неправду, выявляя ложь, фейки.
"На каждый канал мы делаем контрканал, и они хорошо заметны. Они набирают очень быстро аудиторию. Очень сложно целиком блокировать целые средства, очень сложно и не всегда целесообразно, потому что, заблокировав целую среду, не просто отдельный источник, а целую среду, ты лишаешься возможности сам доносить свои мысли, причём не только в нашей стране, но и за рубежом", - объяснил пресс-секретарь.
Песков добавил, что нужно действовать аккуратно. "Любая пропаганда в данном случае, в плохом смысле слова, должна встречать нашу контрпропаганду. Чем мы и занимаемся", - заключил он.
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