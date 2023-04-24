https://ria.ru/20230424/sotsseti-1867443546.html

Песков призвал действовать аккуратно при блокировке соцсетей

Песков призвал действовать аккуратно при блокировке соцсетей - РИА Новости, 24.04.2023

Песков призвал действовать аккуратно при блокировке соцсетей

Много новых источников, которые "раскручивают враги" РФ, появляется в соцсетях, в том числе в Telegram, но необходимо аккуратно подходить к вопросу о... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T19:47

2023-04-24T19:47

2023-04-24T19:47

общество

технологии

дмитрий песков

россия

telegram

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МОСКВА. 24 апр - РИА Новости. Много новых источников, которые "раскручивают враги" РФ, появляется в соцсетях, в том числе в Telegram, но необходимо аккуратно подходить к вопросу о блокировках целых сред, поскольку так государство может лишить себя возможности доносить свои мысли до населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, РФ активно противодействует этим источникам, опровергая их информацию, разъясняя неправду, выявляя ложь, фейки. "На каждый канал мы делаем контрканал, и они хорошо заметны. Они набирают очень быстро аудиторию. Очень сложно целиком блокировать целые средства, очень сложно и не всегда целесообразно, потому что, заблокировав целую среду, не просто отдельный источник, а целую среду, ты лишаешься возможности сам доносить свои мысли, причём не только в нашей стране, но и за рубежом", - объяснил пресс-секретарь. Песков добавил, что нужно действовать аккуратно. "Любая пропаганда в данном случае, в плохом смысле слова, должна встречать нашу контрпропаганду. Чем мы и занимаемся", - заключил он.

https://ria.ru/20230424/dobrodel-1867435040.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, дмитрий песков, россия, telegram