https://ria.ru/20230424/sochi-1867289246.html

В Сочи под угрозой исчезновения находятся редкие краснокнижные орхидеи

В Сочи под угрозой исчезновения находятся редкие краснокнижные орхидеи - РИА Новости, 24.04.2023

В Сочи под угрозой исчезновения находятся редкие краснокнижные орхидеи

Развитие инфраструктуры в Сочи и интенсивная застройка посёлков угрожают исчезновению диких краснокнижных орхидей, произрастающих на курорте, заявила член... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:40

2023-04-24T11:40

2023-04-24T11:40

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СОЧИ, 24 апр - РИА Новости. Развитие инфраструктуры в Сочи и интенсивная застройка посёлков угрожают исчезновению диких краснокнижных орхидей, произрастающих на курорте, заявила член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова. Почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу, на местах высокогорья, среднегорья, низкогорья выявили сочинские ученые. По данным Аверьяновой, в нижних зонах гор - близ обочин дорог, на опушках леса растут примерно 32 вида декоративных цветов, именно они могут подвергнуться уничтожению. Те, что растут в высоких зонах темного леса, на сегодняшний день не затронуты. География дикорастущих орхидей достаточно широкая - от Сочинского национального парка до земель лесного фонда, уточнила учёный. "Вообще орхидеи - это очень редкие растения, они, как правило, краснокнижные, и они постепенно исчезают, уходят у нас популяции, потому что у нас очень сильно развивается город, инфраструктура разрастается, поселки застраивают, расширяются границы, а это все граница леса, которая была заселена этими орхидеями, — рассказала РИА Новости Аверьянова. — Они (орхидеи - Прим. ред.) находятся под угрозой, некоторые популяции погибли уже в результате строительства, расширения дорог, и так далее".По ее словам, сохранению редких декоративных цветов поможет создание особо охраняемых территорий в местах их произрастания. "Если мы выявляем редкие растения, то инициируется процедура создания особо охраняемой природной территории на этом месте, чтобы просто хотя бы от застройки предохранить это всё. Самый эффективный способ сохранения – это организация особо охраняемых природных территорий", — сказала Аверьянова. При этом, как пояснил РИА Новости председатель Сочинского географического общества Александр Зобнин, не всегда необходимо присвоение особого статуса месту, где растут редкие растения, тем более, что по его словам, процедура имеет ряд деталей. "Тут нужно всегда действовать с согласия собственника территории. Если проблем нет с землеотводом и собственник не против, тогда, по большому счёту, мы можем только рекомендовать на основании обследования о создании там ООПТ (особо охраняемые территории - Прим. ред.) в связи с наличием редких растений", — сказал он. Еще один способ, который может спасти редкие растения – лабораторный, in vitro, отметила Аверьянова. Однако пока ученые не достигли прогнозируемых результатов, кроме того, не хватает достаточного оснащения, и в целом орхидеи растут лучше с другими растениями в естественной среде, поэтому их так важно уберечь от застройки и уничтожения, считает эксперт.

https://ria.ru/20230406/sochi-1863411783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сочи, строительство, цветы