https://ria.ru/20230424/shtrafy-1867356226.html
Дачников предупредили о штрафах за токсичные растения на участках
Дачников предупредили о штрафах за токсичные растения на участках - РИА Новости, 24.04.2023
Дачников предупредили о штрафах за токсичные растения на участках
Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что за выращивание на дачных участках ядовитых и... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:37
2023-04-24T14:37
2023-04-24T14:44
госдума рф
никита чаплин
общество
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что за выращивание на дачных участках ядовитых и психотропных растений их владельцам грозят штрафы и наказания вплоть до уголовной ответственности. "Не все собственники дачных участков знают, что за ряд растений на своей территории можно получить большой штраф или даже сесть в тюрьму. Среди десяти самых опасных растений на даче: борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, кополя, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин", - сказал Чаплин. Опасность здесь в том, что при отравлении они быстро поражают органы, а многие вещества в этих растениях и грибах - психотропные и наркотические, их даже необязательно употреблять, достаточно потрогать или подышать воздухом, когда косят эти культуры, отметил парламентарий. "Для детей, аллергиков и животных это может быть смертельно опасным. Если вы заметили на своем участке подозрительные растения, то как можно скорее вызывайте специальные службы, чтобы нейтрализовать эти сорняки", - отметил он. Также он назвал суммы штрафов за растения. "Штраф за борщевик - пять тысяч рублей. За другие опасные растения, в зависимости от вреда, от 20 до 15 тысяч рублей. А вот за психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. Будьте осторожны. Незнание законов не освобождает от ответственности ", - добавил Чаплин.
https://ria.ru/20230415/dacha-1865514968.html
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госдума рф, никита чаплин, общество
Госдума РФ, Никита Чаплин, Общество
Дачников предупредили о штрафах за токсичные растения на участках
Депутат ГД Чаплин: дачникам грозят штрафы и наказания за токсичные растения на участках
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия") сообщил РИА Новости, что за выращивание на дачных участках ядовитых и психотропных растений их владельцам грозят штрафы и наказания вплоть до уголовной ответственности.
"Не все собственники дачных участков знают, что за ряд растений на своей территории можно получить большой штраф или даже сесть в тюрьму. Среди десяти самых опасных растений на даче: борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зеленая, шалфей предсказателей, мята полевая, овес пустой, заразиха ветвистая, кополя, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный, а также грибы любого вида, содержащие псилоцибин и псилоцин", - сказал Чаплин.
Опасность здесь в том, что при отравлении они быстро поражают органы, а многие вещества в этих растениях и грибах - психотропные и наркотические, их даже необязательно употреблять, достаточно потрогать или подышать воздухом, когда косят эти культуры, отметил парламентарий.
"Для детей, аллергиков и животных это может быть смертельно опасным. Если вы заметили на своем участке подозрительные растения, то как можно скорее вызывайте специальные службы, чтобы нейтрализовать эти сорняки", - отметил он.
Также он назвал суммы штрафов за растения.
"Штраф за борщевик - пять тысяч рублей. За другие опасные растения, в зависимости от вреда, от 20 до 15 тысяч рублей. А вот за психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. Будьте осторожны. Незнание законов не освобождает от ответственности ", - добавил Чаплин.
Врач посоветовал дачникам делать перерыв каждые 15-20 минут