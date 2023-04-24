https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867334123.html
Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет
Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет - РИА Новости, 24.04.2023
Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет
Киев ночью попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T13:40
2023-04-24T13:40
2023-04-24T14:30
специальная военная операция на украине
безопасность
севастополь
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Киев ночью попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 3 часов 30 минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230420/parad-1866629760.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Минобороны РФ о попытке ВСУ атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе
Уничтожение складов и командно-наблюдательного пункта националистов - главное из брифинга МО РФ:
2023-04-24T13:40
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, севастополь, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Севастополь, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать базу ЧФ в Севастополе беспилотными катерами