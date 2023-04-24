https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867334123.html

Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет

Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет - РИА Новости, 24.04.2023

Минобороны сообщило, что при отражении атаки Киева в Севастополе потерь нет

Киев ночью попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T13:40

2023-04-24T13:40

2023-04-24T14:30

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Киев ночью попытался атаковать базу флота в Севастополе беспилотными катерами, все они были уничтожены, потерь нет, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 3 часов 30 минут мск киевским режимом была предпринята попытка атаковать пункт базирования Черноморского флота в городе Севастополь тремя безэкипажными быстроходными катерами. Силами противоподводно-диверсионного обеспечения на подходе к Севастопольской бухте все безэкипажные катера противника были уничтожены. Потерь нет", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230420/parad-1866629760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ о попытке ВСУ атаковать пункт базирования Черноморского флота в Севастополе Уничтожение складов и командно-наблюдательного пункта националистов - главное из брифинга МО РФ: 2023-04-24T13:40 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, севастополь, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр