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Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 24.04.2023
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09:56 24.04.2023 (обновлено: 11:04 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867267132.html
Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь
Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 24.04.2023
Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь
Севастополь атаковали с двух беспилотных летательных аппаратов, дроны уничтожены, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:56
2023-04-24T11:04
севастополь
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Севастополь атаковали с двух беспилотных летательных аппаратов, дроны уничтожены, заявил губернатор города Михаил Развожаев."Один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам", — говорится в записи в его Telegram-канале.Атаку зафиксировали в 3:30 утра. Она произошла на внешнем рейде. Как утверждает Развожаев, повреждений на объектах не обнаружили.Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности.
https://ria.ru/20230424/bukhta-1867257215.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь

Губернатор Развожаев сообщил об атаке двух надводных беспилотников на Севастополь

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Севастополь атаковали с двух беспилотных летательных аппаратов, дроны уничтожены, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам", — говорится в записи в его Telegram-канале.
Атаку зафиксировали в 3:30 утра. Она произошла на внешнем рейде. Как утверждает Развожаев, повреждений на объектах не обнаружили.
Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
В Севастопольской бухте возобновили движение паромов и катеров
08:12
 
СевастопольМихаил Развожаев
 
 
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