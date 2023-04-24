https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867267132.html

Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь

Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 24.04.2023

Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь

Севастополь атаковали с двух беспилотных летательных аппаратов, дроны уничтожены, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T09:56

2023-04-24T09:56

2023-04-24T11:04

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Севастополь атаковали с двух беспилотных летательных аппаратов, дроны уничтожены, заявил губернатор города Михаил Развожаев."Один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам", — говорится в записи в его Telegram-канале.Атаку зафиксировали в 3:30 утра. Она произошла на внешнем рейде. Как утверждает Развожаев, повреждений на объектах не обнаружили.Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности.

https://ria.ru/20230424/bukhta-1867257215.html

севастополь

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2023

Александр Дмитриев

Александр Дмитриев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дмитриев

севастополь, михаил развожаев