https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867267132.html
Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь
Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь - РИА Новости, 24.04.2023
Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь
Севастополь атаковали с двух беспилотных летательных аппаратов, дроны уничтожены, заявил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T09:56
2023-04-24T09:56
2023-04-24T11:04
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Севастополь атаковали с двух беспилотных летательных аппаратов, дроны уничтожены, заявил губернатор города Михаил Развожаев."Один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам", — говорится в записи в его Telegram-канале.Атаку зафиксировали в 3:30 утра. Она произошла на внешнем рейде. Как утверждает Развожаев, повреждений на объектах не обнаружили.Городские службы находятся в состоянии повышенной готовности.
https://ria.ru/20230424/bukhta-1867257215.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Развожаев заявил об атаке беспилотников на Севастополь
Губернатор Развожаев сообщил об атаке двух надводных беспилотников на Севастополь