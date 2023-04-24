https://ria.ru/20230424/sevastopol-1867247707.html
Черноморский флот уничтожил атаковавший Севастополь надводный беспилотник
Черноморский флот уничтожил атаковавший Севастополь надводный беспилотник - РИА Новости, 24.04.2023
Черноморский флот уничтожил атаковавший Севастополь надводный беспилотник
Российские военные уничтожили надводный беспилотник, атаковавший Черноморский флот, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T04:46
2023-04-24T04:46
2023-04-24T09:11
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Российские военные уничтожили надводный беспилотник, атаковавший Черноморский флот, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Атаку отразили на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены, подчеркнул губернатор. По словам Развожаева, сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.Ранее на фоне публикаций местных жителей в соцсетях о громких звуках он сообщил, что ночью силы Черноморского флота отражали атаку надводных беспилотников на внешнем рейде.Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
https://ria.ru/20230420/snaryady-1866164237.html
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севастополь, михаил развожаев
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев
Черноморский флот уничтожил атаковавший Севастополь надводный беспилотник
Губернатор Развожаев: Черноморский флот отразил атаку беспилотников в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости.
Российские военные уничтожили надводный беспилотник, атаковавший Черноморский флот, сообщил
губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«
"Сегодня, начиная с 3:30 утра, была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО (противоподводно-диверсионное обеспечение. — Прим. ред.), второй взорвался сам", — написал он.
Атаку отразили на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены, подчеркнул губернатор. По словам Развожаева, сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
Ранее на фоне публикаций местных жителей в соцсетях о громких звуках он сообщил, что ночью силы Черноморского флота отражали атаку надводных беспилотников на внешнем рейде.
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Украинские беспилотники с июля прошлого года периодически пытаются атаковать Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Севастополе бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов и досмотров на вокзалах и в других людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, определение мест, пригодных для временного размещения людей, а также повышенную охрану стратегических объектов, в том числе энергетической инфраструктуры.
Черноморский флот отбил атаку морских беспилотников в Севастополе