https://ria.ru/20230424/serbiya-1867405431.html
Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его
Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его - РИА Новости, 24.04.2023
Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его
Представители западных стран десять лет вводили Белград в заблуждение на переговорах с косовоалбанскими властями Приштины, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:17
2023-04-24T17:17
2023-04-24T18:22
в мире
белград (город)
приштина
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альбин курти
мирослав лайчак
александр вучич
евросоюз
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БЕЛГРАД, 24 апр — РИА Новости. Представители западных стран десять лет вводили Белград в заблуждение на переговорах с косовоалбанскими властями Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Десять лет вы говорили глупости, врали мне и обманывали меня, всех нас и нашу делегацию на разговорах. Поэтому я и не подписал ничего, носом почуял, что лжете. Обманывали нас, говоря, что сначала должно быть сформировано ССО и только потом будет разговор о сербских обязательствах", — сказал глава государства в обращении к гражданам.Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя Мирослава Лайчака прошли 18 марта в северомакедонском Охриде. Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам, Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести, но официальный Белград не поддержит вступление Косово в ООН и не признает его независимость. Очередной раунд в диалоге назначен на 2 мая. По словам Лайчака, устав ССО фигурирует среди основных тем встречи. Накануне Вучич заявил, что не ожидает от нее никаких результатов.На мартовской же встрече обсуждался план реализации европейско-американской инициативы, которая подразумевает взаимное признание документов и государственной символики, а Белграду предписывает не мешать вступлению Приштины в международные организации.Вучич также напомнил, что этой весной Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Сербия раскритиковала это решение и хотела обозначить свою позицию — обструкцию — в предложениях по урегулированию, однако западные посредники исключили этот пункт из программы.
https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html
https://ria.ru/20230411/kosovo-1864415009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белград (город), приштина, косово, альбин курти, мирослав лайчак, александр вучич, евросоюз, оон
В мире, Белград (город), Приштина, Косово, Альбин Курти, Мирослав Лайчак, Александр Вучич, Евросоюз, ООН
Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его
Вучич заявил, что Запад обманывал его десять лет на переговорах по Косово
БЕЛГРАД, 24 апр — РИА Новости. Представители западных стран десять лет вводили Белград в заблуждение на переговорах с косовоалбанскими властями Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Десять лет вы говорили глупости, врали мне и обманывали меня, всех нас и нашу делегацию на разговорах. Поэтому я и не подписал ничего, носом почуял, что лжете. Обманывали нас, говоря, что сначала должно быть сформировано ССО и только потом будет разговор о сербских обязательствах", — сказал глава государства в обращении к гражданам.
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Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти
при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя Мирослава Лайчака прошли 18 марта в северомакедонском Охриде.
Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам, Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести, но официальный Белград не поддержит вступление Косово в ООН
и не признает его независимость.
«
"Сегодня это относилось к европейским и западным представителям, как все поняли. Они мне лгали и обманывали меня. Я <...> не принял ни одного соглашения. Нет ни одного заявления о том, что его принимаю, но есть о том, что принимаю концепцию и что мы готовы работать над реализацией соглашения до определенных границ", — подчеркнул сербский политик.
Очередной раунд в диалоге назначен на 2 мая. По словам Лайчака
, устав ССО фигурирует среди основных тем встречи. Накануне Вучич заявил, что не ожидает от нее никаких результатов.
На мартовской же встрече обсуждался план реализации европейско-американской инициативы, которая подразумевает взаимное признание документов и государственной символики, а Белграду предписывает не мешать вступлению Приштины в международные организации.
Вучич также напомнил, что этой весной Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Сербия раскритиковала это решение и хотела обозначить свою позицию — обструкцию — в предложениях по урегулированию, однако западные посредники исключили этот пункт из программы.
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