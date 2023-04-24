https://ria.ru/20230424/serbiya-1867405431.html

Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его

Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его - РИА Новости, 24.04.2023

Вучич заявил, что Запад несколько лет обманывал его

Представители западных стран десять лет вводили Белград в заблуждение на переговорах с косовоалбанскими властями Приштины, заявил президент Сербии Александр... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:17

2023-04-24T17:17

2023-04-24T18:22

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евросоюз

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БЕЛГРАД, 24 апр — РИА Новости. Представители западных стран десять лет вводили Белград в заблуждение на переговорах с косовоалбанскими властями Приштины, заявил президент Сербии Александр Вучич. "Десять лет вы говорили глупости, врали мне и обманывали меня, всех нас и нашу делегацию на разговорах. Поэтому я и не подписал ничего, носом почуял, что лжете. Обманывали нас, говоря, что сначала должно быть сформировано ССО и только потом будет разговор о сербских обязательствах", — сказал глава государства в обращении к гражданам.Переговоры Вучича с премьером самопровозглашенного Косово Альбином Курти при участии главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и спецпредставителя Мирослава Лайчака прошли 18 марта в северомакедонском Охриде. Президент Сербии, как и обещал, "ничего не подписал в Охриде". По его словам, Белграду и Приштине на переговорах удалось достичь согласия лишь по нескольким пунктам, в том числе в вопросе пропавших без вести, но официальный Белград не поддержит вступление Косово в ООН и не признает его независимость. Очередной раунд в диалоге назначен на 2 мая. По словам Лайчака, устав ССО фигурирует среди основных тем встречи. Накануне Вучич заявил, что не ожидает от нее никаких результатов.На мартовской же встрече обсуждался план реализации европейско-американской инициативы, которая подразумевает взаимное признание документов и государственной символики, а Белграду предписывает не мешать вступлению Приштины в международные организации.Вучич также напомнил, что этой весной Косово подало заявку на вступление в Совет Европы. Сербия раскритиковала это решение и хотела обозначить свою позицию — обструкцию — в предложениях по урегулированию, однако западные посредники исключили этот пункт из программы.

https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html

https://ria.ru/20230411/kosovo-1864415009.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белград (город), приштина, косово, альбин курти, мирослав лайчак, александр вучич, евросоюз, оон