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Лавров получил от Гутерреша письмо с идеями реализации зерновой сделки - РИА Новости, 24.04.2023
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23:16 24.04.2023 (обновлено: 23:31 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sdelka-1867468718.html
Лавров получил от Гутерреша письмо с идеями реализации зерновой сделки
Лавров получил от Гутерреша письмо с идеями реализации зерновой сделки - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров получил от Гутерреша письмо с идеями реализации зерновой сделки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем сообщил, что получил от главы всемирной организации... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T23:16
2023-04-24T23:31
великобритания
украина
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
оон
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки. "Завершилась встреча с генеральным секретарем ООН. Она продолжалась больше часа. Мы рассмотрели все вопросы, которые сейчас актуальны на ооновской повестке дня, особенно Антониу Гутерреш уделил внимание перспективам дальнейшей реализации так называемой Черноморской инициативы в контексте его собственного предложения, которое было внесено в прошлом году и одобрено 22 июля 2022 года, и которое, как он сам подчеркивал, имеет пакетный характер. Это содействие вывозу украинского зерна из украинских портов и аналогичное обязательство перед Российской Федерацией в том, что касается снятия препон, созданных западными странами - американцами, Евросоюзом, Великобританией - на пути экспорта наших зерновых, прежде всего, пшеницы, и удобрений", - сказал он по итогам встречи. "Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения. Пока мы, как я уже сказал, и я честно об этом упомянул Антониу Гутеррешу, мы не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генерального секретаря о пакетном подходе к экспорту сельхозпродуктов из Украины и Российской Федерации", - добавил Лавров. "Но еще раз скажу - будем изучать переданные нам его идеи на бумаге", - подытожил российский министр.
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Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о "зерновой сделке"
Лавров в ООН не стал отвечать на вопрос западной журналистки, мертва ли «зерновая сделка». В ответ лишь похвалил ее платье: «Хорошее платье»
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великобритания, украина, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, оон
Великобритания, Украина, Россия, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, ООН
Лавров получил от Гутерреша письмо с идеями реализации зерновой сделки

Лавров сообщил, что получил от Гутерреша письмо с идеями полной реализации зерновой сделки

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
© Пресс-служба МИД РФ
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Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ООН А. Гутеррешем
Читать ria.ru в
ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки.
"Завершилась встреча с генеральным секретарем ООН. Она продолжалась больше часа. Мы рассмотрели все вопросы, которые сейчас актуальны на ооновской повестке дня, особенно Антониу Гутерреш уделил внимание перспективам дальнейшей реализации так называемой Черноморской инициативы в контексте его собственного предложения, которое было внесено в прошлом году и одобрено 22 июля 2022 года, и которое, как он сам подчеркивал, имеет пакетный характер. Это содействие вывозу украинского зерна из украинских портов и аналогичное обязательство перед Российской Федерацией в том, что касается снятия препон, созданных западными странами - американцами, Евросоюзом, Великобританией - на пути экспорта наших зерновых, прежде всего, пшеницы, и удобрений", - сказал он по итогам встречи.
"Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения. Пока мы, как я уже сказал, и я честно об этом упомянул Антониу Гутеррешу, мы не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генерального секретаря о пакетном подходе к экспорту сельхозпродуктов из Украины и Российской Федерации", - добавил Лавров.
"Но еще раз скажу - будем изучать переданные нам его идеи на бумаге", - подытожил российский министр.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
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ВеликобританияУкраинаРоссияАнтониу ГутеррешСергей ЛавровООН
 
 
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