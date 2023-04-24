https://ria.ru/20230424/sdelka-1867468718.html

Лавров получил от Гутерреша письмо с идеями реализации зерновой сделки

Лавров получил от Гутерреша письмо с идеями реализации зерновой сделки - РИА Новости, 24.04.2023

Лавров получил от Гутерреша письмо с идеями реализации зерновой сделки

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем сообщил, что получил от главы всемирной организации... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T23:16

2023-04-24T23:16

2023-04-24T23:31

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антониу гутерреш

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оон

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем сообщил, что получил от главы всемирной организации письмо с идеями по полной реализации зерновой сделки. "Завершилась встреча с генеральным секретарем ООН. Она продолжалась больше часа. Мы рассмотрели все вопросы, которые сейчас актуальны на ооновской повестке дня, особенно Антониу Гутерреш уделил внимание перспективам дальнейшей реализации так называемой Черноморской инициативы в контексте его собственного предложения, которое было внесено в прошлом году и одобрено 22 июля 2022 года, и которое, как он сам подчеркивал, имеет пакетный характер. Это содействие вывозу украинского зерна из украинских портов и аналогичное обязательство перед Российской Федерацией в том, что касается снятия препон, созданных западными странами - американцами, Евросоюзом, Великобританией - на пути экспорта наших зерновых, прежде всего, пшеницы, и удобрений", - сказал он по итогам встречи. "Генеральный секретарь рассказал о тех усилиях, которые он предпринимает, чтобы российскую часть этой сделки максимально продвинуть. Пока прогресс, прямо скажем, не очень сильно заметен. Он передал нам свои соображения в виде письма, в котором изложены идеи о том, как действовать дальше. Конечно, это письмо требует изучения. Пока мы, как я уже сказал, и я честно об этом упомянул Антониу Гутеррешу, мы не видим желания западных стран по-настоящему выполнить то, что необходимо для успешной реализации инициативы генерального секретаря о пакетном подходе к экспорту сельхозпродуктов из Украины и Российской Федерации", - добавил Лавров. "Но еще раз скажу - будем изучать переданные нам его идеи на бумаге", - подытожил российский министр.

https://ria.ru/20230424/pismo-1867464479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

великобритания, украина, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, оон