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Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки

Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 24.04.2023

Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки

Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023

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2023-04-24T21:56

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дмитрий песков

зерновая сделка

россия

экономика

москва

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о "зерновой сделке" Лавров в ООН не стал отвечать на вопрос западной журналистки, мертва ли «зерновая сделка». В ответ лишь похвалил ее платье: «Хорошее платье» 2023-04-24T21:56 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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