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Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 24.04.2023
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки
Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:56
2023-04-24T21:56
2023-04-24T22:04
дмитрий песков
зерновая сделка
россия
экономика
москва
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.
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Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о "зерновой сделке"
Лавров в ООН не стал отвечать на вопрос западной журналистки, мертва ли «зерновая сделка». В ответ лишь похвалил ее платье: «Хорошее платье»
2023-04-24T21:56
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PT0M13S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, зерновая сделка, видео, россия, экономика, москва, антониу гутерреш, оон
Дмитрий Песков, Зерновая сделка, Россия, Экономика, Москва, Антониу Гутерреш, ООН
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2023-04-24T21:56
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PT0M13S
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки
Песков: зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий