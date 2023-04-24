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Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 24.04.2023
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21:56 24.04.2023 (обновлено: 22:04 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sdelka-1867459752.html
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки - РИА Новости, 24.04.2023
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки
Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:56
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дмитрий песков
зерновая сделка
россия
экономика
москва
антониу гутерреш
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.
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Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о "зерновой сделке"
Лавров в ООН не стал отвечать на вопрос западной журналистки, мертва ли «зерновая сделка». В ответ лишь похвалил ее платье: «Хорошее платье»
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дмитрий песков, зерновая сделка, видео, россия, экономика, москва, антониу гутерреш, оон
Дмитрий Песков, Зерновая сделка, Россия, Экономика, Москва, Антониу Гутерреш, ООН
Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
2023-04-24T21:56
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Песков ответил на вопрос о позиции России по продлению зерновой сделки

Песков: зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна в Киевской области
Разгрузка зерна в Киевской области - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна в Киевской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Зерновая сделка не может продолжаться без выполнения ее условий, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Мы считаем, что она не может продолжаться без выполнения условий", - сказал он, отвечая на вопрос, какова позиция Москвы по поводу продления зерновой сделки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ ООН, призвал исполнять черноморскую зерновую инициативу и меморандум о содействии экспорту продовольствия и удобрений из РФ.
 
Дмитрий ПесковЗерновая сделкаРоссияЭкономикаМоскваАнтониу ГутеррешООН
 
 
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