https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html

Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке

Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023

Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T21:10

2023-04-24T21:10

2023-04-24T21:53

в мире

россия

антониу гутерреш

сергей лавров

эван гершкович

оон

зерновая сделка

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ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка. После завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН, на котором российский министр выступал в качестве председателя, Лавров направился на встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. На встрече, как сообщали ранее в офисе Гутерреша, будет обсуждаться также возможность продления зерновой сделки после 18 мая. Корреспондент Рейтер спросила Лаврова, мертва ли зерновая сделка. Министр остановился перед девушкой, но в ответ лишь похвалил ее платье. "Хорошее платье", - сказал он. Другой журналист выкрикнул вопрос об обвиняемом в РФ в шпионаже корреспонденте Эване Гершковиче, но на него Лавров реагировать не стал.

https://ria.ru/20230424/sdelka-1867407308.html

россия

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Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о "зерновой сделке" Лавров в ООН не стал отвечать на вопрос западной журналистки, мертва ли «зерновая сделка». В ответ лишь похвалил ее платье: «Хорошее платье» 2023-04-24T21:10 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, эван гершкович, оон, зерновая сделка