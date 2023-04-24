https://ria.ru/20230424/sdelka-1867456323.html
Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке
Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке - РИА Новости, 24.04.2023
Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T21:10
2023-04-24T21:10
2023-04-24T21:53
в мире
россия
антониу гутерреш
сергей лавров
эван гершкович
оон
зерновая сделка
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ООН, 24 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал отвечать на вопрос, мертва ли зерновая сделка. После завершения первой части заседания Совета Безопасности ООН, на котором российский министр выступал в качестве председателя, Лавров направился на встречу с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутеррешем. На встрече, как сообщали ранее в офисе Гутерреша, будет обсуждаться также возможность продления зерновой сделки после 18 мая. Корреспондент Рейтер спросила Лаврова, мертва ли зерновая сделка. Министр остановился перед девушкой, но в ответ лишь похвалил ее платье. "Хорошее платье", - сказал он. Другой журналист выкрикнул вопрос об обвиняемом в РФ в шпионаже корреспонденте Эване Гершковиче, но на него Лавров реагировать не стал.
https://ria.ru/20230424/sdelka-1867407308.html
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Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о "зерновой сделке"
Лавров в ООН не стал отвечать на вопрос западной журналистки, мертва ли «зерновая сделка». В ответ лишь похвалил ее платье: «Хорошее платье»
2023-04-24T21:10
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PT0M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, антониу гутерреш, сергей лавров, эван гершкович, оон, зерновая сделка
В мире, Россия, Антониу Гутерреш, Сергей Лавров, Эван Гершкович, ООН, Зерновая сделка
Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос о зерновой сделке
Лавров похвалил платье журналистки в ответ на вопрос, мертва ли зерновая сделка