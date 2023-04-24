https://ria.ru/20230424/sayt-1867359898.html

Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена

Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена - РИА Новости, 24.04.2023

Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена

Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство Республиканской партией США, запускает сайт для проверки в реальном времени... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:49

2023-04-24T14:49

2023-04-24T14:49

сша

джо байден

в мире

республиканская партия сша

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство Республиканской партией США, запускает сайт для проверки в реальном времени достоверности заявлений президента США демократа Джо Байдена на фоне ожидающегося объявления о начале кампании по его переизбранию. В комитете Республиканской партии заявляют, что сайт, запуск которого намечен на понедельник, поделится результатами проведенных проверок с прессой и общественностью, говорится в сообщении телеканала Fox News. Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Ранее в апреле Байден заявил, что принял решение об участии в предстоящих выборах и объявит о нем относительно скоро.

https://ria.ru/20230412/tramp-1864642005.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, джо байден, в мире, республиканская партия сша