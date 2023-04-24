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Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена - РИА Новости, 24.04.2023
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14:49 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sayt-1867359898.html
Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена
Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена - РИА Новости, 24.04.2023
Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена
Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство Республиканской партией США, запускает сайт для проверки в реальном времени... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:49
2023-04-24T14:49
сша
джо байден
в мире
республиканская партия сша
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство Республиканской партией США, запускает сайт для проверки в реальном времени достоверности заявлений президента США демократа Джо Байдена на фоне ожидающегося объявления о начале кампании по его переизбранию. В комитете Республиканской партии заявляют, что сайт, запуск которого намечен на понедельник, поделится результатами проведенных проверок с прессой и общественностью, говорится в сообщении телеканала Fox News. Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Ранее в апреле Байден заявил, что принял решение об участии в предстоящих выборах и объявит о нем относительно скоро.
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сша, джо байден, в мире, республиканская партия сша
США, Джо Байден, В мире, Республиканская партия США
Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена

Комитет Республиканской партии США запускает сайт с проверкой достоверности слов Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство Республиканской партией США, запускает сайт для проверки в реальном времени достоверности заявлений президента США демократа Джо Байдена на фоне ожидающегося объявления о начале кампании по его переизбранию.
«
"Fact Check Biden (сайт-ред.) будет неотъемлемой частью привлечения Байдена к ответственности в ходе его публичных выступлений, как во время предвыборной кампании, так и на официальных мероприятиях", - приводит Fox News заявление комитета.
В комитете Республиканской партии заявляют, что сайт, запуск которого намечен на понедельник, поделится результатами проведенных проверок с прессой и общественностью, говорится в сообщении телеканала Fox News.
Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Ранее в апреле Байден заявил, что принял решение об участии в предстоящих выборах и объявит о нем относительно скоро.
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