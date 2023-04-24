https://ria.ru/20230424/sayt-1867359898.html
Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена
Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена - РИА Новости, 24.04.2023
Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена
Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство Республиканской партией США, запускает сайт для проверки в реальном времени... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:49
2023-04-24T14:49
2023-04-24T14:49
сша
джо байден
в мире
республиканская партия сша
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Национальный комитет Республиканской партии, осуществляющий руководство Республиканской партией США, запускает сайт для проверки в реальном времени достоверности заявлений президента США демократа Джо Байдена на фоне ожидающегося объявления о начале кампании по его переизбранию. В комитете Республиканской партии заявляют, что сайт, запуск которого намечен на понедельник, поделится результатами проведенных проверок с прессой и общественностью, говорится в сообщении телеканала Fox News. Президентские выборы в США запланированы на ноябрь 2024 года. Ранее в апреле Байден заявил, что принял решение об участии в предстоящих выборах и объявит о нем относительно скоро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, в мире, республиканская партия сша
США, Джо Байден, В мире, Республиканская партия США
Республиканцы запустят сайт для проверки достоверности слов Байдена
Комитет Республиканской партии США запускает сайт с проверкой достоверности слов Байдена