https://ria.ru/20230424/sapega-1867283380.html

Суд в Москве рассмотрит вопрос об отбывании наказания Сапеги в России

Суд в Москве рассмотрит вопрос об отбывании наказания Сапеги в России - РИА Новости, 24.04.2023

Суд в Москве рассмотрит вопрос об отбывании наказания Сапеги в России

Министерство юстиции РФ направило во ФСИН и Пресненский районный суд материалы для решения вопроса о передаче осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги в РФ для... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:59

2023-04-24T10:59

2023-04-24T10:59

россия

белоруссия

софия сапега

задержание основателя telegram-канала nexta

роман протасевич

безопасность

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Министерство юстиции РФ направило во ФСИН и Пресненский районный суд материалы для решения вопроса о передаче осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги в РФ для дальнейшего отбытия наказания, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста. "На запрос от 24 апреля сообщаем следующее. Вопрос передачи осужденной Софьи Сапеги рассматривается Минюстом России с конца января этого года в связи с обращением родственницы осужденной", - говорится в ответе ведомства на соответствующий запрос агентства. В министерстве уточнили, что согласно российскому уголовно-процессуальному законодательству, решение о передаче осуждённого для отбывания наказания в государство его гражданства принимается в судебном порядке. "Материалы о передаче Сапеги в РФ направлены Минюстом России в Федеральную службу исполнения наказаний для внесения в российский суд представления о признании и исполнении приговора белорусского суда на территории РФ. На прошлой неделе представление и материалы о передаче Софьи Сапеги переданы ФСИН России в Пресненский районный суд Москвы", - пояснили в Минюсте. Далее решение суда по данному вопросу должно быть направлено в компетентный орган Белоруссии для принятия окончательного решения относительно передачи осужденной. Гродненский областной суд ранее приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Она была признана виновной по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывает наказание в Гомельской женской колонии. После приговора Сапега написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой о помиловании. Десятого января отчим Сапеги сообщил, что ей было отказано в помиловании. Замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс позже пояснила, что Сапеге было отказано в помиловании из-за недостаточности критериев для такого решения. Сапега была задержана в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей телеграм-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. В генпрокуратуре Белоруссии заявляли, что Сапега совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты. Там утверждали, что после публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.

https://ria.ru/20230417/sapega-1865793669.html

https://ria.ru/20230412/sapega-1864717595.html

https://ria.ru/20230421/protasevich-1866880463.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, белоруссия, софия сапега, задержание основателя telegram-канала nexta, роман протасевич, безопасность