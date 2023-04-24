Рейтинг@Mail.ru
Украина планирует расширить санкционные списки - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867389669.html
Украина планирует расширить санкционные списки
Украина планирует расширить санкционные списки - РИА Новости, 24.04.2023
Украина планирует расширить санкционные списки
Санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий, сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:17
2023-04-24T16:17
россия
украина
дмитрий песков
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_67718e4a00ce89cac746839eb4faa3ac.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий, сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). "Применение персональных санкций... может быть одним из самых эффективных инструментов для полного крушения московского режима. В настоящее время база (YouControl - ред.) содержит 9 тысячи 37 подсанкционных лиц и 16702 потенциально подсанкционных и регулярно обновляется", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАПК. Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня 2022 года представила "дорожную карту" индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в России, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. По мнению составителей списка, особого внимания заслуживают представители крупного бизнеса, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех предыдущих рестрикциях. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859805991_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_459b216a87d2438ada93dcce81122b73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, в мире
Россия, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Украина планирует расширить санкционные списки

Санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий

© AP Photo / Ben BirchallУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© AP Photo / Ben Birchall
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий, сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).
"Применение персональных санкций... может быть одним из самых эффективных инструментов для полного крушения московского режима. В настоящее время база (YouControl - ред.) содержит 9 тысячи 37 подсанкционных лиц и 16702 потенциально подсанкционных и регулярно обновляется", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАПК.
Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня 2022 года представила "дорожную карту" индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в России, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. По мнению составителей списка, особого внимания заслуживают представители крупного бизнеса, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех предыдущих рестрикциях.
Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Венгрия не поддержит даже частичные санкции против российского атома
Вчера, 14:41
 
РоссияУкраинаДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала