https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867389669.html

Украина планирует расширить санкционные списки

Украина планирует расширить санкционные списки - РИА Новости, 24.04.2023

Украина планирует расширить санкционные списки

Санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий, сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:17

2023-04-24T16:17

2023-04-24T16:17

россия

украина

дмитрий песков

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Санкционный список Украины может пополниться еще более чем на 16 тысяч фамилий, сообщает Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК). "Применение персональных санкций... может быть одним из самых эффективных инструментов для полного крушения московского режима. В настоящее время база (YouControl - ред.) содержит 9 тысячи 37 подсанкционных лиц и 16702 потенциально подсанкционных и регулярно обновляется", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте НАПК. Международная экспертная группа Ермака – Макфола 6 июня 2022 года представила "дорожную карту" индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в России, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек. По мнению составителей списка, особого внимания заслуживают представители крупного бизнеса, которые смогли избежать санкций в большинстве или во всех предыдущих рестрикциях. Ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что конфискация имущества, аресты самолетов, собственности, санкции в отношении российских бизнесменов демонстрируют крах святости частной собственности на Западе и опасность ведения там бизнеса.

https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, дмитрий песков, владимир путин, в мире