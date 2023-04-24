https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867319716.html
Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов
Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023
Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов
Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:55
2023-04-24T12:55
2023-04-24T13:10
россия
евросоюз
антон силуанов
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят: "Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России", - сказал он, выступая на марафоне "Знание".
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, антон силуанов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Антон Силуанов, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России
Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов
Силуанов: Евросоюз исчерпал возможности санкций, которые сделают больно России