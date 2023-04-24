https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867319716.html

Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов

Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023

Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов

Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:55

2023-04-24T12:55

2023-04-24T13:10

россия

евросоюз

антон силуанов

экономика

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят: "Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России", - сказал он, выступая на марафоне "Знание".

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, антон силуанов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии