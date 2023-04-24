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Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023
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12:55 24.04.2023 (обновлено: 13:10 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867319716.html
Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов
Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023
Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов
Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:55
2023-04-24T13:10
россия
евросоюз
антон силуанов
экономика
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят: "Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России", - сказал он, выступая на марафоне "Знание".
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россия, евросоюз, антон силуанов, экономика, министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Антон Силуанов, Экономика, Министерство финансов РФ (Минфин России), Санкции в отношении России
Евросоюз исчерпал возможности для болезненных санкций, заявил Силуанов

Силуанов: Евросоюз исчерпал возможности санкций, которые сделают больно России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 24 апреля 2023
Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые. 24 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр финансов РФ Антон Силуанов выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 24 апреля 2023
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Евросоюз уже исчерпал свои возможности санкций, которые сделают больно России, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Если читать прессу сегодняшнюю, то ЕС уже исчерпался. Как они говорят: "Мы уже не знаем, что бы такого сделать, чтобы сделать больно России", - сказал он, выступая на марафоне "Знание".
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились
23 апреля, 08:00
 
РоссияЕвросоюзАнтон СилуановЭкономикаМинистерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении России
 
 
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