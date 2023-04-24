Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов
Силуанов: страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, но у них ничего не выходит
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции и забыв правила глобальной торговли и финансов, но у них этого не получается - Россия преодолевает ограничения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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"В мире происходят изменения, трансформация мировой экономики, трансформация глобального соотношения сил в мире. Если посмотреть историю лет на 500 назад, такие примеры происходили - одна сильная сверхдержава уходила, на ее место приходила другая, проходили глобальные изменения. Они безболезненно никогда не происходят", - сказал Силуанов, выступая на марафоне "Знание".
"Страны "Семерки" говорили, что нужно иметь низкий долг, 60% ВВП, низкий дефицит бюджета, нужно обеспечивать свободу торговли, ВТО создали. Где это всё? Всё это забыто, потому что эти страны хотят удержаться на своем плаву. Они хотят удержаться как гегемоны в мире, которые могут диктовать другим странам, как поступать, что делать, санкции наложить", - продолжил министр.
"Попытки ввести санкции, попытки ограничить расчеты, заморозить наши резервы, не дать нам развиваться - это как раз попытка удержаться на плаву, но этого не происходит. Мы видим, как Россия преодолевает все эти ограничения. Мы видим, что действительно эти страны, в первую очередь наши недружественные страны, через санкции пытаются устранить своих конкурентов", - продолжил Силуанов.
По его словам, для России главное - выработать свой путь, который обеспечит финансовую устойчивость, независимость. "Чтобы нам все эти санкции были "по боку", - заключил глава Минфина.