https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867311782.html

Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов

Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023

Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов

Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции и забыв правила глобальной торговли и финансов, но у них этого не получается - Россия преодолевает... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:36

2023-04-24T12:36

2023-04-24T13:15

экономика

россия

g7

цены на нефть

антон силуанов

всемирная торговая организация (вто)

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции и забыв правила глобальной торговли и финансов, но у них этого не получается - Россия преодолевает ограничения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Страны "Семерки" говорили, что нужно иметь низкий долг, 60% ВВП, низкий дефицит бюджета, нужно обеспечивать свободу торговли, ВТО создали. Где это всё? Всё это забыто, потому что эти страны хотят удержаться на своем плаву. Они хотят удержаться как гегемоны в мире, которые могут диктовать другим странам, как поступать, что делать, санкции наложить", - продолжил министр."Попытки ввести санкции, попытки ограничить расчеты, заморозить наши резервы, не дать нам развиваться - это как раз попытка удержаться на плаву, но этого не происходит. Мы видим, как Россия преодолевает все эти ограничения. Мы видим, что действительно эти страны, в первую очередь наши недружественные страны, через санкции пытаются устранить своих конкурентов", - продолжил Силуанов.По его словам, для России главное - выработать свой путь, который обеспечит финансовую устойчивость, независимость. "Чтобы нам все эти санкции были "по боку", - заключил глава Минфина.

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

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экономика, россия, g7, цены на нефть, антон силуанов, всемирная торговая организация (вто), министерство финансов рф (минфин россии)