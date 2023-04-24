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Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023
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12:36 24.04.2023 (обновлено: 13:15 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867311782.html
Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов
Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023
Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов
Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции и забыв правила глобальной торговли и финансов, но у них этого не получается - Россия преодолевает... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:36
2023-04-24T13:15
экономика
россия
g7
цены на нефть
антон силуанов
всемирная торговая организация (вто)
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции и забыв правила глобальной торговли и финансов, но у них этого не получается - Россия преодолевает ограничения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Страны "Семерки" говорили, что нужно иметь низкий долг, 60% ВВП, низкий дефицит бюджета, нужно обеспечивать свободу торговли, ВТО создали. Где это всё? Всё это забыто, потому что эти страны хотят удержаться на своем плаву. Они хотят удержаться как гегемоны в мире, которые могут диктовать другим странам, как поступать, что делать, санкции наложить", - продолжил министр."Попытки ввести санкции, попытки ограничить расчеты, заморозить наши резервы, не дать нам развиваться - это как раз попытка удержаться на плаву, но этого не происходит. Мы видим, как Россия преодолевает все эти ограничения. Мы видим, что действительно эти страны, в первую очередь наши недружественные страны, через санкции пытаются устранить своих конкурентов", - продолжил Силуанов.По его словам, для России главное - выработать свой путь, который обеспечит финансовую устойчивость, независимость. "Чтобы нам все эти санкции были "по боку", - заключил глава Минфина.
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экономика, россия, g7, цены на нефть, антон силуанов, всемирная торговая организация (вто), министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, G7, Цены на нефть, Антон Силуанов, Всемирная торговая организация (ВТО), Министерство финансов РФ (Минфин России)
Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, заявил Силуанов

Силуанов: страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции, но у них ничего не выходит

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Страны G7 хотят сохранить гегемонию, вводя санкции и забыв правила глобальной торговли и финансов, но у них этого не получается - Россия преодолевает ограничения, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«
"В мире происходят изменения, трансформация мировой экономики, трансформация глобального соотношения сил в мире. Если посмотреть историю лет на 500 назад, такие примеры происходили - одна сильная сверхдержава уходила, на ее место приходила другая, проходили глобальные изменения. Они безболезненно никогда не происходят", - сказал Силуанов, выступая на марафоне "Знание".
"Страны "Семерки" говорили, что нужно иметь низкий долг, 60% ВВП, низкий дефицит бюджета, нужно обеспечивать свободу торговли, ВТО создали. Где это всё? Всё это забыто, потому что эти страны хотят удержаться на своем плаву. Они хотят удержаться как гегемоны в мире, которые могут диктовать другим странам, как поступать, что делать, санкции наложить", - продолжил министр.
"Попытки ввести санкции, попытки ограничить расчеты, заморозить наши резервы, не дать нам развиваться - это как раз попытка удержаться на плаву, но этого не происходит. Мы видим, как Россия преодолевает все эти ограничения. Мы видим, что действительно эти страны, в первую очередь наши недружественные страны, через санкции пытаются устранить своих конкурентов", - продолжил Силуанов.
По его словам, для России главное - выработать свой путь, который обеспечит финансовую устойчивость, независимость. "Чтобы нам все эти санкции были "по боку", - заключил глава Минфина.
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ЭкономикаРоссияG7Цены на нефтьАнтон СилуановВсемирная торговая организация (ВТО)Министерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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