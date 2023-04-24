https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867276902.html
Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции
Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции - РИА Новости, 24.04.2023
Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции
Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник не будут принимать новые санкции против России, обсуждение этих мер продолжается, сказал глава... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:26
2023-04-24T10:26
2023-04-24T10:58
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник не будут принимать новые санкции против России, обсуждение этих мер продолжается, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России, дискуссии продолжаются", - сказал он перед началом встречи. Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и бьют по самому Западу.
https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России
Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции
Боррель заявил, что главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России
БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник не будут принимать новые санкции против России, обсуждение этих мер продолжается, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России, дискуссии продолжаются", - сказал он перед началом встречи.
Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и бьют по самому Западу.
Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились