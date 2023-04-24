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Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции - РИА Новости, 24.04.2023
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10:26 24.04.2023 (обновлено: 10:58 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867276902.html
Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции
Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции - РИА Новости, 24.04.2023
Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции
Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник не будут принимать новые санкции против России, обсуждение этих мер продолжается, сказал глава... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:26
2023-04-24T10:58
в мире
россия
евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник не будут принимать новые санкции против России, обсуждение этих мер продолжается, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России, дискуссии продолжаются", - сказал он перед началом встречи. Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и бьют по самому Западу.
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в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Санкции в отношении России
Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции

Боррель заявил, что главы МИД ЕС не готовы согласовать новый пакет санкций против России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник не будут принимать новые санкции против России, обсуждение этих мер продолжается, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России, дискуссии продолжаются", - сказал он перед началом встречи.
Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и бьют по самому Западу.
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Джо Байден на саммите G7 в Эльмау, Германия - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Потенциал исчерпан. Санкции против России закончились
Вчера, 08:00
 
В миреРоссияЕвросоюзЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
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