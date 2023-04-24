https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867276902.html

Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции

Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции - РИА Новости, 24.04.2023

Боррель заявил, что главы МИД ЕС пока не будут принимать новые санкции

Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник не будут принимать новые санкции против России, обсуждение этих мер продолжается, сказал глава... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:26

2023-04-24T10:26

2023-04-24T10:58

в мире

россия

евросоюз

жозеп боррель

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 24 апр — РИА Новости. Главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник не будут принимать новые санкции против России, обсуждение этих мер продолжается, сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Сегодня мы не находимся на стадии завершения новых санкций против России, дискуссии продолжаются", - сказал он перед началом встречи. Западные страны в течение нескольких лет вводят антироссийские санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, а Западу не хватает мужества признать провал санкционной политики. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны и бьют по самому Западу.

https://ria.ru/20230423/sanktsii-1866955430.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии