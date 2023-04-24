https://ria.ru/20230424/samolet-1867449319.html
Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей
Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей - РИА Новости, 24.04.2023
Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей
Самолет flydubai, вылетевший из Катманду, столкнулся с птицей при взлете, заявил пресс-центр правительства Дубая со ссылкой на представителя авиакомпании. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:25
2023-04-24T20:25
2023-04-24T21:26
катманду
дубай
flydubai
в мире
непал
boeing 737
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Самолет flydubai, вылетевший из Катманду, столкнулся с птицей при взлете, заявил пресс-центр правительства Дубая со ссылкой на представителя авиакомпании.Незадолго до этого индийское агентство Ani сообщило, что воздушное судно загорелось при взлете из Катманду.По данным сайта Flightradar, речь идет о самолете Boeing 737 компании flydubai, вылетевшем рейсом FZ 576 в Дубай. После этого Управление гражданской авиации Непала уточнило, что судно продолжает полет в обычном режиме.
https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей
Самолет flydubai столкнулся с птицей при взлете, сейчас следует в Дубай по расписанию