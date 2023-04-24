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Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей - РИА Новости, 24.04.2023
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20:25 24.04.2023 (обновлено: 21:26 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/samolet-1867449319.html
Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей
Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей - РИА Новости, 24.04.2023
Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей
Самолет flydubai, вылетевший из Катманду, столкнулся с птицей при взлете, заявил пресс-центр правительства Дубая со ссылкой на представителя авиакомпании. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T20:25
2023-04-24T21:26
катманду
дубай
flydubai
в мире
непал
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Самолет flydubai, вылетевший из Катманду, столкнулся с птицей при взлете, заявил пресс-центр правительства Дубая со ссылкой на представителя авиакомпании.Незадолго до этого индийское агентство Ani сообщило, что воздушное судно загорелось при взлете из Катманду.По данным сайта Flightradar, речь идет о самолете Boeing 737 компании flydubai, вылетевшем рейсом FZ 576 в Дубай. После этого Управление гражданской авиации Непала уточнило, что судно продолжает полет в обычном режиме.
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катманду, дубай, flydubai, в мире, непал, boeing 737
Катманду, Дубай, Flydubai, В мире, Непал, Boeing 737
Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей

Самолет flydubai столкнулся с птицей при взлете, сейчас следует в Дубай по расписанию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПтицы
Птицы - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Самолет flydubai, вылетевший из Катманду, столкнулся с птицей при взлете, заявил пресс-центр правительства Дубая со ссылкой на представителя авиакомпании.
«

"После стандартной процедуры полет продолжится в нормальном режиме по направлению в Дубай, приземление в Дубае запланировано на 00:14 по местному времени (23:14 мск)", — говорится в публикации в Twitter.

Незадолго до этого индийское агентство Ani сообщило, что воздушное судно загорелось при взлете из Катманду.
По данным сайта Flightradar, речь идет о самолете Boeing 737 компании flydubai, вылетевшем рейсом FZ 576 в Дубай. После этого Управление гражданской авиации Непала уточнило, что судно продолжает полет в обычном режиме.
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