https://ria.ru/20230424/samolet-1867449319.html

Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей

Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей - РИА Новости, 24.04.2023

Вылетевший из Катманду самолет flydubai при взлете столкнулся с птицей

Самолет flydubai, вылетевший из Катманду, столкнулся с птицей при взлете, заявил пресс-центр правительства Дубая со ссылкой на представителя авиакомпании. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T20:25

2023-04-24T20:25

2023-04-24T21:26

катманду

дубай

flydubai

в мире

непал

boeing 737

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Самолет flydubai, вылетевший из Катманду, столкнулся с птицей при взлете, заявил пресс-центр правительства Дубая со ссылкой на представителя авиакомпании.Незадолго до этого индийское агентство Ani сообщило, что воздушное судно загорелось при взлете из Катманду.По данным сайта Flightradar, речь идет о самолете Boeing 737 компании flydubai, вылетевшем рейсом FZ 576 в Дубай. После этого Управление гражданской авиации Непала уточнило, что судно продолжает полет в обычном режиме.

https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html

катманду

дубай

непал

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

катманду, дубай, flydubai, в мире, непал, boeing 737