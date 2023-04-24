https://ria.ru/20230424/samokatchik-1867301355.html
В Екатеринбурге водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе
В Екатеринбурге водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе - РИА Новости, 24.04.2023
В Екатеринбурге водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе
Иномарка на скорости сбила самокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге, молодой человек, от удара взлетевший в воздух и приземлившийся на лобовое стекло... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:05
2023-04-24T12:05
2023-04-24T12:14
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Иномарка на скорости сбила самокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге, молодой человек, от удара взлетевший в воздух и приземлившийся на лобовое стекло автомобиля, без сознания доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД. Ранее местный "Четвертый канал" опубликовал в соцсетях кадры, на которых видно, как в районе Южного автовокзала Екатеринбурга молодой человек на самокате начинает пересекать проезжую часть на пешеходном переходе, после чего на середине "зебры" его на скорости сбивает автомобиль. Удар был такой силы, что юноша сделал кульбит в воздухе и приземлился на лобовое стекло легковой машины. "Лицо, управляющее электросамокатом, выехало на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля Honda не успел среагировать и допустил наезд. Лицо, управлявшее электросамокатом, увезли в больницу с диагнозом по скорой "закрытая черепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга", "закрытый перелом нижней голени слева", "ссадина боковой поверхности шеи". Увезли в городскую больницу №36 без сознания", - пояснили в ГИБДД. Судя по имеющимся в распоряжении ведомства фотографиям с места происшествия, пострадавший приземлился на лобовое стекло автомобиля, также вмятина осталась и на крыше иномарки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, екатеринбург, гибдд мвд рф, дтп, россия, свердловская область, самокаты
Происшествия, Авто, Екатеринбург, ГИБДД МВД РФ, ДТП, Россия, Свердловская область, Самокаты
В Екатеринбурге водитель сбил самокатчика на пешеходном переходе
В Екатеринбурге водитель иномарки на скорости сбил самокатчика на пешеходном переходе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр - РИА Новости. Иномарка на скорости сбила самокатчика на пешеходном переходе в Екатеринбурге, молодой человек, от удара взлетевший в воздух и приземлившийся на лобовое стекло автомобиля, без сознания доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского ГИБДД.
Ранее местный "Четвертый канал" опубликовал в соцсетях кадры, на которых видно, как в районе Южного автовокзала Екатеринбурга молодой человек на самокате начинает пересекать проезжую часть на пешеходном переходе, после чего на середине "зебры" его на скорости сбивает автомобиль. Удар был такой силы, что юноша сделал кульбит в воздухе и приземлился на лобовое стекло легковой машины.
"Лицо, управляющее электросамокатом, выехало на запрещающий сигнал светофора. Водитель автомобиля Honda не успел среагировать и допустил наезд. Лицо, управлявшее электросамокатом, увезли в больницу с диагнозом по скорой "закрытая черепно-мозговая травма", "сотрясение головного мозга", "закрытый перелом нижней голени слева", "ссадина боковой поверхности шеи". Увезли в городскую больницу №36 без сознания", - пояснили в ГИБДД.
Судя по имеющимся в распоряжении ведомства фотографиям с места происшествия, пострадавший приземлился на лобовое стекло автомобиля, также вмятина осталась и на крыше иномарки.
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