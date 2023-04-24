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При аварии в порту на Сахалине погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2023
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08:55 24.04.2023 (обновлено: 09:16 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/sakhalin-1867260103.html
При аварии в порту на Сахалине погибли три человека
При аварии в порту на Сахалине погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2023
При аварии в порту на Сахалине погибли три человека
Три человека погибли в происшествии в порту Корсакова на Сахалине, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служа Восточного МСУТ СК России. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T08:55
2023-04-24T09:16
происшествия
сахалин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Три человека погибли в происшествии в порту Корсакова на Сахалине, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служа Восточного МСУТ СК России."Предварительно установлено, что 24 апреля 2023 года на судоремонтном предприятии в Корсаковском морском ремонтном порту в Сахалинской области при выполнении 5 работниками мероприятий по обследованию затопленной баржи погибли 3 из них, 1 работник извлечен из воды и доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Местонахождение еще одного до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении ведомства.По уточненной информации транспортной прокуратуры, 2 работника извлечены из воды и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.Сахалинский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты СК РФ, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
https://ria.ru/20230423/sakhalin-1867139157.html
сахалин
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происшествия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Следственный комитет России (СК РФ)
При аварии в порту на Сахалине погибли три человека

При аварии в порту Корсакова на Сахалине погибли три человека, заведено уголовное дело

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкКорсаковский морской торговый порт
Корсаковский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Корсаковский морской торговый порт. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Три человека погибли в происшествии в порту Корсакова на Сахалине, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служа Восточного МСУТ СК России.
"Предварительно установлено, что 24 апреля 2023 года на судоремонтном предприятии в Корсаковском морском ремонтном порту в Сахалинской области при выполнении 5 работниками мероприятий по обследованию затопленной баржи погибли 3 из них, 1 работник извлечен из воды и доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Местонахождение еще одного до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении ведомства.
По уточненной информации транспортной прокуратуры, 2 работника извлечены из воды и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
Сахалинский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты СК РФ, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
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ПроисшествияСахалинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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