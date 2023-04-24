https://ria.ru/20230424/sakhalin-1867260103.html

При аварии в порту на Сахалине погибли три человека

При аварии в порту на Сахалине погибли три человека - РИА Новости, 24.04.2023

При аварии в порту на Сахалине погибли три человека

Три человека погибли в происшествии в порту Корсакова на Сахалине, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служа Восточного МСУТ СК России. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T08:55

2023-04-24T08:55

2023-04-24T09:16

происшествия

сахалин

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/122763/94/1227639401_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7da395f388965654cecaa99ec0f9095e.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр – РИА Новости. Три человека погибли в происшествии в порту Корсакова на Сахалине, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служа Восточного МСУТ СК России."Предварительно установлено, что 24 апреля 2023 года на судоремонтном предприятии в Корсаковском морском ремонтном порту в Сахалинской области при выполнении 5 работниками мероприятий по обследованию затопленной баржи погибли 3 из них, 1 работник извлечен из воды и доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Местонахождение еще одного до настоящего времени не установлено", - говорится в сообщении ведомства.По уточненной информации транспортной прокуратуры, 2 работника извлечены из воды и доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.Сахалинский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).На место происшествия выехали опытные следователи и криминалисты СК РФ, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

https://ria.ru/20230423/sakhalin-1867139157.html

сахалин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сахалин, следственный комитет россии (ск рф)