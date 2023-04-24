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В сахалинском порту в результате аварии пострадали пять человек - РИА Новости, 24.04.2023
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07:53 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/sakhalin-1867256674.html
В сахалинском порту в результате аварии пострадали пять человек
В сахалинском порту в результате аварии пострадали пять человек - РИА Новости, 24.04.2023
В сахалинском порту в результате аварии пострадали пять человек
Пять человек пострадали в аварии в порту Корсакова на Сахалине в понедельник, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:53
2023-04-24T07:53
сахалинская область
валерий лимаренко
корсаков
сахалин
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии в порту Корсакова на Сахалине в понедельник, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Лимаренко уточнил, что поручил государственной инспекции по труду в Сахалинской области разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся. На место происшествия также выехали представители министерства транспорта Сахалинской области и надзорных органов. "Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20230424/buksir-1867243345.html
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сахалинская область, валерий лимаренко, корсаков, сахалин, происшествия
Сахалинская область, Валерий Лимаренко, Корсаков, Сахалин, Происшествия
В сахалинском порту в результате аварии пострадали пять человек

В аварии в порту Корсакова на Сахалине пострадали пять человек

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ морском торговом порту Корсакова
В морском торговом порту Корсакова - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В морском торговом порту Корсакова. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии в порту Корсакова на Сахалине в понедельник, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
«
"В Корсаковском порту произошла трагедия. При выполнении ремонтных работ с использованием газосварочного оборудования пострадало 5 человек. Двум людям оказана помощь на месте, решается вопрос об их дальнейшем лечении. Аварийно-спасательные работы по извлечению еще трех граждан продолжаются", - написал глава региона в Telegram-канале.
Лимаренко уточнил, что поручил государственной инспекции по труду в Сахалинской области разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся. На место происшествия также выехали представители министерства транспорта Сахалинской области и надзорных органов.
"Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших", - отметил губернатор.
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Сахалинская областьВалерий ЛимаренкоКорсаковСахалинПроисшествия
 
 
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