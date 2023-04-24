https://ria.ru/20230424/sakhalin-1867256674.html

В сахалинском порту в результате аварии пострадали пять человек

В сахалинском порту в результате аварии пострадали пять человек - РИА Новости, 24.04.2023

В сахалинском порту в результате аварии пострадали пять человек

Пять человек пострадали в аварии в порту Корсакова на Сахалине в понедельник, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:53

2023-04-24T07:53

2023-04-24T07:53

сахалинская область

валерий лимаренко

корсаков

сахалин

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали в аварии в порту Корсакова на Сахалине в понедельник, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. Лимаренко уточнил, что поручил государственной инспекции по труду в Сахалинской области разобраться в причинах несчастного случая на производстве и подготовить детальный доклад о случившемся. На место происшествия также выехали представители министерства транспорта Сахалинской области и надзорных органов. "Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20230424/buksir-1867243345.html

сахалинская область

корсаков

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сахалинская область, валерий лимаренко, корсаков, сахалин, происшествия