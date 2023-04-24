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Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина
Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина - РИА Новости, 24.04.2023
Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина
Полиция выясняет, зачем жительница Ржева разгромила топором витрины магазина, сообщили РИА Новости в УМВД по Тверской области. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:08
2023-04-24T16:08
2023-04-24T16:39
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ржев
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происшествия
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РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Полиция выясняет, зачем жительница Ржева разгромила топором витрины магазина, сообщили РИА Новости в УМВД по Тверской области. В группе "Ржев сегодня" в ВК в понедельник опубликовали видеозапись, на которой женщина ходит по магазину, затем бросает предметы в продавца, а после того, как ей сказали выйти, хватает топор и начинает громить витрины, компьютер и иное оборудование. "Участковым межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" проводится проверка по данному факту, изучаются записи с камеры видеонаблюдения", - сообщили в полиции. В УМВД уточнили, что инцидент произошел днем в воскресенье в Ржеве в магазине. Личность женщины установлена - это местная жительница в возрасте около 46 лет.
https://ria.ru/20230421/politsiya-1866969524.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), ржев, россия, происшествия, тверская область
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ржев, Россия, Происшествия, Тверская область
Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина
Полиция выяснит, зачем жительница Ржева громила топором витрины магазина
РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Полиция выясняет, зачем жительница Ржева разгромила топором витрины магазина, сообщили РИА Новости в УМВД по Тверской области.
В группе "Ржев сегодня" в ВК в понедельник опубликовали видеозапись, на которой женщина ходит по магазину, затем бросает предметы в продавца, а после того, как ей сказали выйти, хватает топор и начинает громить витрины, компьютер и иное оборудование.
"Участковым межмуниципального отдела МВД России
"Ржевский" проводится проверка по данному факту, изучаются записи с камеры видеонаблюдения", - сообщили в полиции.
В УМВД уточнили, что инцидент произошел днем в воскресенье в Ржеве в магазине. Личность женщины установлена - это местная жительница в возрасте около 46 лет.
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