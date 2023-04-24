Рейтинг@Mail.ru
Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:08 24.04.2023 (обновлено: 16:39 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/rzhev-1867388458.html
Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина
Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина - РИА Новости, 24.04.2023
Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина
Полиция выясняет, зачем жительница Ржева разгромила топором витрины магазина, сообщили РИА Новости в УМВД по Тверской области. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T16:08
2023-04-24T16:39
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ржев
россия
происшествия
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Полиция выясняет, зачем жительница Ржева разгромила топором витрины магазина, сообщили РИА Новости в УМВД по Тверской области. В группе "Ржев сегодня" в ВК в понедельник опубликовали видеозапись, на которой женщина ходит по магазину, затем бросает предметы в продавца, а после того, как ей сказали выйти, хватает топор и начинает громить витрины, компьютер и иное оборудование. "Участковым межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" проводится проверка по данному факту, изучаются записи с камеры видеонаблюдения", - сообщили в полиции. В УМВД уточнили, что инцидент произошел днем в воскресенье в Ржеве в магазине. Личность женщины установлена - это местная жительница в возрасте около 46 лет.
https://ria.ru/20230421/politsiya-1866969524.html
ржев
россия
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), ржев, россия, происшествия, тверская область
Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ржев, Россия, Происшествия, Тверская область
Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина

Полиция выяснит, зачем жительница Ржева громила топором витрины магазина

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Полиция выясняет, зачем жительница Ржева разгромила топором витрины магазина, сообщили РИА Новости в УМВД по Тверской области.
В группе "Ржев сегодня" в ВК в понедельник опубликовали видеозапись, на которой женщина ходит по магазину, затем бросает предметы в продавца, а после того, как ей сказали выйти, хватает топор и начинает громить витрины, компьютер и иное оборудование.
"Участковым межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" проводится проверка по данному факту, изучаются записи с камеры видеонаблюдения", - сообщили в полиции.
В УМВД уточнили, что инцидент произошел днем в воскресенье в Ржеве в магазине. Личность женщины установлена - это местная жительница в возрасте около 46 лет.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
В Нижегородской области нашли девушку, пинавшую по лицу пьяного мужчину
21 апреля, 17:44
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)РжевРоссияПроисшествияТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала