https://ria.ru/20230424/rzhev-1867388458.html

Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина

Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина - РИА Новости, 24.04.2023

Во Ржеве жительница разгромила топором витрины магазина

Полиция выясняет, зачем жительница Ржева разгромила топором витрины магазина, сообщили РИА Новости в УМВД по Тверской области. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:08

2023-04-24T16:08

2023-04-24T16:39

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ржев

россия

происшествия

тверская область

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РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Полиция выясняет, зачем жительница Ржева разгромила топором витрины магазина, сообщили РИА Новости в УМВД по Тверской области. В группе "Ржев сегодня" в ВК в понедельник опубликовали видеозапись, на которой женщина ходит по магазину, затем бросает предметы в продавца, а после того, как ей сказали выйти, хватает топор и начинает громить витрины, компьютер и иное оборудование. "Участковым межмуниципального отдела МВД России "Ржевский" проводится проверка по данному факту, изучаются записи с камеры видеонаблюдения", - сообщили в полиции. В УМВД уточнили, что инцидент произошел днем в воскресенье в Ржеве в магазине. Личность женщины установлена - это местная жительница в возрасте около 46 лет.

https://ria.ru/20230421/politsiya-1866969524.html

ржев

россия

тверская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство внутренних дел рф (мвд россии), ржев, россия, происшествия, тверская область