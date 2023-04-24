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Очевидец сообщил о северном сиянии в небе над Рязанью
Очевидец сообщил о северном сиянии в небе над Рязанью - РИА Новости, 24.04.2023
Очевидец сообщил о северном сиянии в небе над Рязанью
Северное сияние возникло в небе над Рязанью в воскресенье, сообщил РИА Новости очевидец, житель города Никита Богомолов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T00:50
2023-04-24T00:50
2023-04-24T00:50
рязань
рязанская область
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РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Северное сияние возникло в небе над Рязанью в воскресенье, сообщил РИА Новости очевидец, житель города Никита Богомолов. По его словам, около 22.00 часов он смог сфотографировать северное сияние с 24-го этажа дома в южной части Рязани. "Невооружённым глазом можно было увидеть переливание и пульсацию... За городом можно было увидеть с земли и ещё более четко, чем в городе, где засветка не позволяла полностью оценить эту красоту", - сообщил он. Фотографии северного сияния также опубликовали жители других населенных пунктов Рязанской области.
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рязань, рязанская область
Рязань, Рязанская область
Очевидец сообщил о северном сиянии в небе над Рязанью
Житель Рязани Богомолов сообщил о северном сиянии, возникшем в небе над городом
РЯЗАНЬ, 24 апр – РИА Новости. Северное сияние возникло в небе над Рязанью в воскресенье, сообщил РИА Новости очевидец, житель города Никита Богомолов.
По его словам, около 22.00 часов он смог сфотографировать северное сияние с 24-го этажа дома в южной части Рязани.
"Невооружённым глазом можно было увидеть переливание и пульсацию... За городом можно было увидеть с земли и ещё более четко, чем в городе, где засветка не позволяла полностью оценить эту красоту", - сообщил он.
Фотографии северного сияния также опубликовали жители других населенных пунктов Рязанской области
.
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