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Песков считает, что приступ русофобии у Польши рано или поздно пройдет - РИА Новости, 24.04.2023
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17:57 24.04.2023 (обновлено: 18:11 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/rusofobiya-1867417743.html
Песков считает, что приступ русофобии у Польши рано или поздно пройдет
Песков считает, что приступ русофобии у Польши рано или поздно пройдет - РИА Новости, 24.04.2023
Песков считает, что приступ русофобии у Польши рано или поздно пройдет
Польша охвачена приступом русофобии и ненавидит Россию, рано или поздно это пройдёт, как и любое острое заболевание, заявил пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:57
2023-04-24T18:11
польша
россия
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Польша охвачена приступом русофобии и ненавидит Россию, рано или поздно это пройдёт, как и любое острое заболевание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Польша, которая просто охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят, просто ненавидят. Как сумасшедшие. Все. Они все жертвы, их оболванили, околдовали просто. Они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдёт, как все острые заболевания", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание.Первые".Он добавил, что на Западе "все врут и никогда не рассказывают", как всё в действительности было.
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польша, россия, дмитрий песков, в мире
Польша, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков считает, что приступ русофобии у Польши рано или поздно пройдет

Песков: приступ русофобии у Польши, как любое острое заболевание, рано или поздно пройдет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
 Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Польша охвачена приступом русофобии и ненавидит Россию, рано или поздно это пройдёт, как и любое острое заболевание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Польша, которая просто охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят, просто ненавидят. Как сумасшедшие. Все. Они все жертвы, их оболванили, околдовали просто. Они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдёт, как все острые заболевания", - сказал Песков на просветительском марафоне "Знание.Первые".
Он добавил, что на Западе "все врут и никогда не рассказывают", как всё в действительности было.
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