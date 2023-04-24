Рейтинг@Mail.ru
Цифровой рубль запустят в обращение до конца года, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:47 24.04.2023 (обновлено: 13:30 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/rubl-1867316883.html
Цифровой рубль запустят в обращение до конца года, заявил Силуанов
Цифровой рубль запустят в обращение до конца года, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023
Цифровой рубль запустят в обращение до конца года, заявил Силуанов
Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, после принятия соответствующих законов, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:47
2023-04-24T13:30
россия
рубль
цифровой рубль
экономика
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866406107_0:210:1240:908_1920x0_80_0_0_17e9c2296199a33538047eac196c6f12.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, после принятия соответствующих законов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Министр отметил, что цифровой рубль - стопроцентно надежный инструмент, абсолютно прозрачный. "По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже", - заявил Силуанов.Также цифровые валюты можно будет использовать для трансграничных расчетов, добавил он. "Да, сейчас это на самом еще первом этапе находится, обсуждение этого вопроса, но использование цифровых рублей, использование цифровых юаней, цифровых других валют – за этим будущее, потому что это система расчетов, которая лишена всяких ограничений", - сказал министр.В настоящее время пакет законопроектов о цифровом рубле прошел первое чтение в Госдуме. Само создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено еще в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/13/1866406107_12:214:1072:1009_1920x0_80_0_0_da7bf8e63401f6f36122e542ed959b1a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, рубль, цифровой рубль, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Рубль, Цифровой рубль, Экономика, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Цифровой рубль запустят в обращение до конца года, заявил Силуанов

Министр финансов Силуанов заявил, что ЦБ до конца года запустит цифровой рубль в обращение

© Банк РоссииЦифровой рубль
Цифровой рубль
© Банк России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, после принятия соответствующих законов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«
"Сейчас развиваем цифровой рубль. Центральный банк в этом году уже запустил эксперимент, а до конца года после принятия соответствующего законодательства запустит в обращение цифровой рубль", - сказал он, выступая на марафоне "Знание".
Министр отметил, что цифровой рубль - стопроцентно надежный инструмент, абсолютно прозрачный. "По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже", - заявил Силуанов.
Также цифровые валюты можно будет использовать для трансграничных расчетов, добавил он. "Да, сейчас это на самом еще первом этапе находится, обсуждение этого вопроса, но использование цифровых рублей, использование цифровых юаней, цифровых других валют – за этим будущее, потому что это система расчетов, которая лишена всяких ограничений", - сказал министр.
В настоящее время пакет законопроектов о цифровом рубле прошел первое чтение в Госдуме. Само создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено еще в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.
Бесконтактная оплата
ЦБ рассказал, как можно будет оплатить покупку цифровыми рублями
18 апреля, 16:15
 
РоссияРубльЦифровой рубльЭкономикаАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала