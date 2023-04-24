https://ria.ru/20230424/rubl-1867316883.html

Цифровой рубль запустят в обращение до конца года, заявил Силуанов

Цифровой рубль запустят в обращение до конца года, заявил Силуанов - РИА Новости, 24.04.2023

Цифровой рубль запустят в обращение до конца года, заявил Силуанов

Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, после принятия соответствующих законов, заявил министр финансов России Антон Силуанов. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T12:47

2023-04-24T12:47

2023-04-24T13:30

россия

рубль

цифровой рубль

экономика

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Банк России до конца года запустит цифровой рубль в обращение, после принятия соответствующих законов, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Министр отметил, что цифровой рубль - стопроцентно надежный инструмент, абсолютно прозрачный. "По цифровому рублю можно проследить транзакции все, видно, куда пошли деньги. Эти деньги налево не уйдут уже", - заявил Силуанов.Также цифровые валюты можно будет использовать для трансграничных расчетов, добавил он. "Да, сейчас это на самом еще первом этапе находится, обсуждение этого вопроса, но использование цифровых рублей, использование цифровых юаней, цифровых других валют – за этим будущее, потому что это система расчетов, которая лишена всяких ограничений", - сказал министр.В настоящее время пакет законопроектов о цифровом рубле прошел первое чтение в Госдуме. Само создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено еще в декабре 2021 года. Эмитент и оператор платформы - Центральный банк. Планируется, что клиенты будут открывать электронные кошельки и проводить по ним операции через финансовые организации.

https://ria.ru/20230418/rubl-1866116419.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, рубль, цифровой рубль, экономика, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)