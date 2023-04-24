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СМИ: в Лондоне выдали ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга
СМИ: в Лондоне выдали ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга - РИА Новости, 24.04.2023
СМИ: в Лондоне выдали ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга
Суд в Лондоне выдал ордер на арест Натальи Ротенберг, бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, из-за ее отказа платить своим адвокатам и... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T03:13
2023-04-24T03:13
2023-04-24T03:46
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Суд в Лондоне выдал ордер на арест Натальи Ротенберг, бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, из-за ее отказа платить своим адвокатам и последующей неявки в суд, сообщает британская газета Daily Telegraph.Как уточняет газета, бывшая жена российского предпринимателя находится в конфликте с адвокатской фирмой Candey, ранее представлявшей ее интересы. Она не оплатила около 11,5 тысяч фунтов стерлингов (около 14,3 тысячи долларов) за услуги данной фирмы.Ротенберг также игнорировала электронные письма и сообщения властей в WhatsApp с требованием явиться в суд для ответа на ряд вопросов о ее активах. Все попытки фирмы Candey связаться с ней также оказались безуспешными.Ранее судья Эндрю Ричи приговорил женщину к 21-дневному тюремному сроку. Чтобы его приостановить, Ротенберг должна была явиться в суд 20 апреля, что так и не произошло.В июне прошлого года суд в Лондоне решил изъять у бывшей жены российского предпринимателя квартиру за 8,7 миллиона фунтов с видом на Букингемский дворец из-за невыплат по кредиту на недвижимость.Лондонский суд заявил, что "никаких вообще платежей" не поступило для выплаты займа на покупку собственности в размере 1,3 миллиона фунтов, который она взяла в сентябре 2021 года. По данным газеты Evening Standard, долг Натальи Ротенберг на тот момент превышал 1,6 миллиона фунтов.Наталья Ротенберг на протяжении шести лет судится с бывшим мужем за деньги и владение особняком стоимостью 27 миллионов фунтов в графстве Сарри. Сам Ротенберг сейчас находится под британскими санкциями.
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в мире, лондон, аркадий ротенберг, whatsapp inc.
В мире, Лондон, Аркадий Ротенберг, WhatsApp Inc.
СМИ: в Лондоне выдали ордер на арест бывшей жены Аркадия Ротенберга
DT: в Лондоне выдали ордер на арест экс-жены Аркадия Ротенберга из-за неявки в суд
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости.
Суд в Лондоне выдал ордер на арест Натальи Ротенберг, бывшей супруги российского бизнесмена Аркадия Ротенберга, из-за ее отказа платить своим адвокатам и последующей неявки в суд, сообщает
британская газета Daily Telegraph.
«
"(Наталье Ротенберг) грозит тюремный срок, после того как она отказалась платить своим адвокатам по разводу и не явилась в суд... (Председательствующая судья) выдала ордер на ее арест", - говорится в сообщении.
Как уточняет газета, бывшая жена российского предпринимателя находится в конфликте с адвокатской фирмой Candey, ранее представлявшей ее интересы. Она не оплатила около 11,5 тысяч фунтов стерлингов (около 14,3 тысячи долларов) за услуги данной фирмы.
Ротенберг также игнорировала электронные письма и сообщения властей в WhatsApp
с требованием явиться в суд для ответа на ряд вопросов о ее активах. Все попытки фирмы Candey связаться с ней также оказались безуспешными.
Ранее судья Эндрю Ричи приговорил женщину к 21-дневному тюремному сроку. Чтобы его приостановить, Ротенберг должна была явиться в суд 20 апреля, что так и не произошло.
В июне прошлого года суд в Лондоне решил изъять у бывшей жены российского предпринимателя квартиру за 8,7 миллиона фунтов с видом на Букингемский дворец из-за невыплат по кредиту на недвижимость.
Лондонский суд заявил, что "никаких вообще платежей" не поступило для выплаты займа на покупку собственности в размере 1,3 миллиона фунтов, который она взяла в сентябре 2021 года. По данным газеты Evening Standard, долг Натальи Ротенберг на тот момент превышал 1,6 миллиона фунтов.
Наталья Ротенберг на протяжении шести лет судится с бывшим мужем за деньги и владение особняком стоимостью 27 миллионов фунтов в графстве Сарри. Сам Ротенберг сейчас находится под британскими санкциями.
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