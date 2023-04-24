https://ria.ru/20230424/rossiyanka-1867313201.html
Россиянку, заблокированную в церкви в Хартуме, эвакуировали
Россиянку, заблокированную в церкви в Хартуме, эвакуировали - РИА Новости, 24.04.2023
Россиянку, заблокированную в церкви в Хартуме, эвакуировали
Гражданка России и ее дочь, заблокированные в церкви в Хартуме из-за боевых действий между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), эвакуированы, сообщило... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:41
2023-04-24T12:41
2023-04-24T12:45
в мире
судан
хартум (город)
россия
маргарет харрис
столкновения в хартуме
оон
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ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Гражданка России и ее дочь, заблокированные в церкви в Хартуме из-за боевых действий между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), эвакуированы, сообщило посольство РФ. "В ходе предпринятых посольством России в Судане при содействии противоборствующих сторон усилий была осуществлена эвакуация росгражданки с ребенком, заблокированной в одной из хартумских церквей с начала вооруженного конфликта. В настоящий момент они находятся в российской дипмиссии, живы и здоровы", - говорится в сообщении посольства. В минувший понедельник епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил греческому общественному телевидению ERT, что в здании митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе россиянка с ребенком, они не могут выйти из-за обстрелов. Ранее посол России в Судане Андрей Черновол заявил в интервью РИА Новости, что "почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство РФ в Судане". По его словам, дипломаты "поддерживают связь с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения". Он также отметил, что желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек.В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис на еженедельном брифинге ООН в Женеве 21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
https://ria.ru/20230420/sudan-1866689749.html
https://ria.ru/20230416/gumkoridory-1865682015.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), россия, маргарет харрис, столкновения в хартуме, оон
В мире, Судан, Хартум (город), Россия, Маргарет Харрис, Столкновения в Хартуме, ООН
Россиянку, заблокированную в церкви в Хартуме, эвакуировали
Россиянку, заблокированную в церкви из-за боев в Хартуме, эвакуировали
ХАРТУМ, 24 апр - РИА Новости. Гражданка России и ее дочь, заблокированные в церкви в Хартуме из-за боевых действий между армией и Силами быстрого реагирования (СБР), эвакуированы, сообщило посольство РФ.
"В ходе предпринятых посольством России в Судане
при содействии противоборствующих сторон усилий была осуществлена эвакуация росгражданки с ребенком, заблокированной в одной из хартумских церквей с начала вооруженного конфликта. В настоящий момент они находятся в российской дипмиссии, живы и здоровы", - говорится в сообщении посольства.
В минувший понедельник епископ Александрийской православной церкви, митрополит Нубийский и всего Судана Савва сообщил греческому общественному телевидению ERT, что в здании митрополии в Хартуме заблокированы 15 человек, в том числе россиянка с ребенком, они не могут выйти из-за обстрелов.
Ранее посол России в Судане Андрей Черновол заявил в интервью РИА Новости, что "почти все россияне, которые находились в зоне боевых действий в Хартуме, эвакуированы в посольство РФ в Судане". По его словам, дипломаты "поддерживают связь с теми, кто находится в относительно безопасных местах вдали от линий соприкосновения". Он также отметил, что желание эвакуироваться из Судана посольству России подтвердили 140 человек.
Представитель армии Судана заявил о недопустимости "ливийского сценария"
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис
на еженедельном брифинге ООН
в Женеве
21 апреля сообщила, что погибли 413 человек, 3551 получили ранения. По информации профсоюза врачей Судана, с начала столкновений погибли 256 мирных жителей, еще 1454 пострадали.
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