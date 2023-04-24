https://ria.ru/20230424/rossiya-1867425057.html

Песков считает, что Россия будет развиваться темпами Франции

Песков считает, что Россия будет развиваться темпами Франции - РИА Новости, 24.04.2023

Песков считает, что Россия будет развиваться темпами Франции

Россия будет развиваться темпами Франции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозах МВФ, касающихся роста ВВП. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T18:27

2023-04-24T18:27

2023-04-24T20:08

экономика

россия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796001756_0:0:3479:1957_1920x0_80_0_0_ccdb4f224a243481bc2132cdb742c52d.jpg

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия будет развиваться темпами Франции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозах МВФ, касающихся роста ВВП.Он добавил, что при этом МВФ прогнозирует Германии по итогам 2023 года 0,1 процента падения ВВП. "Это все очень важно сопоставлять и знать. И мы должны этим гордиться", — подчеркнул Песков.Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, одновременно ухудшив ожидания по росту экономики в 2024 году до 1,3 процента после сокращения на 2,1 процента в 2022 году, что совпало с оценкой Росстата. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что министерство ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-0,2 процента, но отметил, что точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом на 2023 год и сценарными условиями на предстоящую трехлетку продолжается. Текущий прогноз предполагает снижение экономики в 2023 году на 0,8 процента, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6 процента ежегодно.

https://ria.ru/20230314/vvp-1857826750.html

https://ria.ru/20230414/vvp-1865329747.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии