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Песков считает, что Россия будет развиваться темпами Франции - РИА Новости, 24.04.2023
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18:27 24.04.2023 (обновлено: 20:08 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/rossiya-1867425057.html
Песков считает, что Россия будет развиваться темпами Франции
Песков считает, что Россия будет развиваться темпами Франции - РИА Новости, 24.04.2023
Песков считает, что Россия будет развиваться темпами Франции
Россия будет развиваться темпами Франции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозах МВФ, касающихся роста ВВП. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T18:27
2023-04-24T20:08
экономика
россия
дмитрий песков
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия будет развиваться темпами Франции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозах МВФ, касающихся роста ВВП.Он добавил, что при этом МВФ прогнозирует Германии по итогам 2023 года 0,1 процента падения ВВП. "Это все очень важно сопоставлять и знать. И мы должны этим гордиться", — подчеркнул Песков.Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, одновременно ухудшив ожидания по росту экономики в 2024 году до 1,3 процента после сокращения на 2,1 процента в 2022 году, что совпало с оценкой Росстата. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что министерство ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-0,2 процента, но отметил, что точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом на 2023 год и сценарными условиями на предстоящую трехлетку продолжается. Текущий прогноз предполагает снижение экономики в 2023 году на 0,8 процента, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6 процента ежегодно.
https://ria.ru/20230314/vvp-1857826750.html
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экономика, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Песков считает, что Россия будет развиваться темпами Франции

Песков заявил, что Россия под санкциями будет развиваться темпами Франции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Россия будет развиваться темпами Франции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о прогнозах МВФ, касающихся роста ВВП.
«
"МВФ — международная организация, которую вряд ли можно заподозрить в излишних симпатиях к нашей стране — и они даже по 2023 году <...> прогнозируют рост в 0,7 процента. И здесь очень важно сопоставить, что точно такой же прогноз на 2023 год по росту ВВП они дают для Франции. То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция", — сказал он во время марафона "Знание.Первые".
Он добавил, что при этом МВФ прогнозирует Германии по итогам 2023 года 0,1 процента падения ВВП.
"Это все очень важно сопоставлять и знать. И мы должны этим гордиться", — подчеркнул Песков.
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Ранее МВФ улучшил прогноз по росту ВВП России в 2023 году до 0,7 процента, одновременно ухудшив ожидания по росту экономики в 2024 году до 1,3 процента после сокращения на 2,1 процента в 2022 году, что совпало с оценкой Росстата.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в конце марта сообщал, что министерство ожидает видимый рост экономики России в 2023 году — выше 0,1-0,2 процента, но отметил, что точные цифры озвучивать преждевременно, поскольку работа над прогнозом на 2023 год и сценарными условиями на предстоящую трехлетку продолжается. Текущий прогноз предполагает снижение экономики в 2023 году на 0,8 процента, в 2024-2025 годах ожидается рост на 2,6 процента ежегодно.
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ЭкономикаРоссияДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
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