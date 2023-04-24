https://ria.ru/20230424/rosatom-1867286132.html
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу - РИА Новости, 24.04.2023
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:11
2023-04-24T11:11
2023-04-24T13:07
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867322803_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_615588a25bef7f40ed99fea5a574beed.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Первая задача и главная, которую мы решаем, остается, конечно же, решение вопросов обороноспособности нашей страны. У нас всегда стопроцентное выполнение гособоронзаказа. Я думаю, что вы понимаете, что в последние месяцы нагрузка кратно возросла, но мы справляемся и с ней", - сказал Лихачев в понедельник в рамках просветительного марафона общества "Знание".Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/18/1867322803_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d282fdd723dea4081ef89f9ffe83bac4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
Лихачев: на "Росатом" кратно выросла нагрузка по гособоронзаказу, но компания справляется
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Первая задача и главная, которую мы решаем, остается, конечно же, решение вопросов обороноспособности нашей страны. У нас всегда стопроцентное выполнение гособоронзаказа. Я думаю, что вы понимаете, что в последние месяцы нагрузка кратно возросла, но мы справляемся и с ней", - сказал Лихачев в понедельник в рамках просветительного марафона общества "Знание".
Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России