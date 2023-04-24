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Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу - РИА Новости, 24.04.2023
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11:11 24.04.2023 (обновлено: 13:07 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/rosatom-1867286132.html
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу - РИА Новости, 24.04.2023
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу
Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:11
2023-04-24T13:07
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Первая задача и главная, которую мы решаем, остается, конечно же, решение вопросов обороноспособности нашей страны. У нас всегда стопроцентное выполнение гособоронзаказа. Я думаю, что вы понимаете, что в последние месяцы нагрузка кратно возросла, но мы справляемся и с ней", - сказал Лихачев в понедельник в рамках просветительного марафона общества "Знание".Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Безопасность
Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу

Лихачев: на "Росатом" кратно выросла нагрузка по гособоронзаказу, но компания справляется

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 24 апреля 2023
Генеральный директор государственной корпорации Росатом Алексей Лихачев выступает на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые. 24 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генеральный директор государственной корпорации "Росатом" Алексей Лихачев выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". 24 апреля 2023
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Первая задача и главная, которую мы решаем, остается, конечно же, решение вопросов обороноспособности нашей страны. У нас всегда стопроцентное выполнение гособоронзаказа. Я думаю, что вы понимаете, что в последние месяцы нагрузка кратно возросла, но мы справляемся и с ней", - сказал Лихачев в понедельник в рамках просветительного марафона общества "Знание".
Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 02.12.2022
Путин оценил вклад "Росатома" в укрепление "ядерной триады" России
2 декабря 2022, 19:26
 
Алексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Безопасность
 
 
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