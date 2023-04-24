https://ria.ru/20230424/rosatom-1867286132.html

Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу

Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу - РИА Новости, 24.04.2023

Глава "Росатома" сообщил о кратно выросшей нагрузке по гособоронзаказу

Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:11

2023-04-24T11:11

2023-04-24T13:07

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Нагрузка на "Росатом" в части выполнения гособоронзаказа в последние месяцы кратно возросла, но госкорпорация справляется с ней, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев."Первая задача и главная, которую мы решаем, остается, конечно же, решение вопросов обороноспособности нашей страны. У нас всегда стопроцентное выполнение гособоронзаказа. Я думаю, что вы понимаете, что в последние месяцы нагрузка кратно возросла, но мы справляемся и с ней", - сказал Лихачев в понедельник в рамках просветительного марафона общества "Знание".Ядерный оружейный комплекс "Росатома" не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками, перспективных систем вооружений, многие из которых не имеют аналогов в мире. "Росатом" выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.

https://ria.ru/20221202/rosatom-1835987606.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность